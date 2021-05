Eurofins : à l'avant-garde de l'innovation avec de nouvelles avancées en matière de détection et d'identification de variants émergents de la COVID-19 qui suscitent des préoccupations

Eurofins Technologies continue de développer toute une gamme de solutions diagnostiques pour la COVID-19, en particulier pour élaborer une riposte contre la menace de mutations émergentes. Nous annonçons aujourd'hui le lancement de deux nouveaux produits: GSD NovaPrime® Plus SARS-CoV-2, un test PCR capable de détecter, en une seule réaction, les mutations clés des variants préoccupants, notamment celles présentes dans le variant anglais ; et GSD NovaType Select L452R SARS-CoV-2 (RUO), premier test de ce type capable de détecter les variants critiques (indien, américain et californien). Eurofins Technologies continuera à investir dans la R&D pour soutenir le développement de solutions de tests fiables et de haute qualité contre le virus SARS-CoV-2 et ses variants.

GSD NovaPrime® Plus SARS-CoV-2 est un kit multiplex RT-PCR détectant une infection SARS-CoV-2 et identifiant les mutations préoccupantes en une seule réaction. Le test détecte les mutations N501Y et/ou E484K dans la protéine spiculaire, qui ont démontré un impact clinique et épidémiologique et qui sont véhiculées par les variants tels que le B.1.1.7 (anglais), B.1.351 (sud-africain), et B.1.1.248 (P.1) (brésilien) / B.1.525 (nigérian) / V2 (anglais) / B.1.1.28 (brésilien) / B.1.526 (new-yorkais) / B.1.1.318 (nigérian).

GSD NovaType Select L452R SARS-CoV-2 (RUO), la toute dernière solution lancée par Eurofins Technologies, est un test uniplex pour la détection de la mutation L452R se produisant avec les variants préoccupants ou les variants d'intérêt du SARS-CoV-2 B.1.427 / B.1.429 (américain californien ; 20C/S452R), B.1.526.1 (américain), et B.1.617 (indien). Sa pertinence dans le contexte pandémique mondial réside dans le fait que cette mutation est à la fois liée à une contagiosité accrue et à une réponse immunitaire réduite chez les personnes vaccinées. Ce test uniplex peut également être utilisé en tandem avec le test GSD NovaType II SARS-CoV-2, qui a récemment obtenu le marquage CE et qui permet la distinction entre les variants d'intérêt et préoccupants N501Y et E484K, ainsi que la détection de la mutation K417N (spécifique au variant sud-africain B.1.351) sur certains échantillons positifs.

