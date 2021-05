Eurofins : soutient la reprise des voyages au Royaume-Uni en lançant des tests abordables pour les jours 2 et 8

Eurofins Covid Testing Services Ltd (ECTS) annonce être désormais un fournisseur officiellement agréé de tests PCR pour les jours 2 et 8. Les tests des jours 2 et 8 sont une exigence obligatoire du gouvernement britannique imposée à toute personne arrivant au Royaume-Uni en provenance de pays inscrits sur les listes orange et rouge, tandis que les personnes venant d’un pays de la liste verte sont tenues de se soumettre à un test au jour 2 uniquement.

Cette annonce, qui fait suite au récent lancement par Eurofins d’un kit de test PCR à 44,90 GBP (52 EUR) à faire chez soi, également approuvé par le gouvernement, apporte de l’espoir à des millions de personnes souhaitant voyager cet été et qui devraient, sinon, subir un test PCR sur écouvillon obligatoire au retour de tous les pays étrangers et qui coûte souvent plus de 200 GBP (230 EUR). ECTS garantit que ses tests PCR sont rapides, fiables, abordables, faciles à utiliser, agréés par l’UKAS (l’organisme national d’accréditation britannique) et par le gouvernement.

ECTS reconnaît l’importance des tests dans la lutte contre le Covid-19. Seul un test PCR offre la précision et la fiabilité nécessaires tout en permettant le suivi indispensable des variants afin de garantir une sécurité constante pour tous au Royaume-Uni et en voyage. À partir de 44,90 GBP seulement, les kits de test PCR à faire chez soi d’ECTS offrent le meilleur rapport qualité / prix du pays. Ces tests soutiennent les compagnies aériennes et le secteur des voyages et du tourisme en facilitant les déplacements et en éliminant la barrière des tests onéreux. Tous les kits de test PCR à faire chez soi d’Eurofins (test pour rassurer, test pour partir et test pour libérer) peuvent être commandés directement sur le site web d’Eurofins. Les kits sont expédiés dans les 24 heures après réception de la commande. Une fois les échantillons reçus par les laboratoires, les résultats sont transmis via une application dédiée dans un délai de 24 heures.

«Des tests de haute qualité rapides et sécurisés sont une aide essentielle pour lutter contre la pandémie, autoriser à nouveau tous les déplacements et permettre aux gens de voyager en toute sécurité et confiance. Eurofins, qui est un leader mondial du marché des tests et des services de laboratoire, a mis en place dès le déclenchement de l’épidémie de Covid-19 de vastes capacités de production de tests PCR et réalisé plus de 15 millions de tests dans ses laboratoires, tout en soutenant également le développement de plusieurs vaccins», a déclaré Gilles Martin, PDG d'Eurofins.

À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210513005926/fr/