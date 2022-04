Eurofins relève ses objectifs pour 2022, les revenus "Covid" dépassent les attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific a relevé jeudi ses perspectives pour 2022, alors que ses revenus liés au Covid-19 seront plus élevés que prévu cette année.

Pour l'exercice 2022, les dirigeants d'Eurofins Scientific prévoient désormais un chiffre d'affaires de 6,33 milliards d'euros, dont 400 millions d'euros de revenus liés au Covid-19, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1,53 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre (FCF) de 865 millions d'euros.

Précédemment, les ventes liées au Covid-19 étaient attendues autour de 300 millions d'euros cette année, ce qui incitait la société à anticiper pour 2022 un chiffre d'affaires de 6,23 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,5 milliard d'euros et un FCF de 850 millions d'euros.

Les ventes de tests de diagnostic du Covid-19 ont dépassé les 300 millions d'euros de revenus au premier trimestre, a indiqué Eurofins Scientific. Au cours des trois mois de janvier à mars, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,76 milliard d'euros, contre 1,61 milliard d'euros à la même période de 2021, soit une progression de 9,1%. En données organiques, la croissance s'est établie à 1,1%.

Eurofins Scientific a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2023 et 2024. Pour l'année prochaine, le groupe table sur un chiffre d'affaires de 6,55 milliards d'euros, sur un Ebitda ajusté de 1,58 milliard d'euros et sur un FCF de 900 millions d'euros. Pour 2024, Eurofins Scientific prévoit un chiffre d'affaires de 7,25 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,73 milliard d'euros et un FCF de 950 millions d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

