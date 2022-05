Euronext: chiffre d'affaires record et forte hausse du bénéfice au T1

Paris (awp/afp) - L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a présenté mardi des résultats trimestriels en forte hausse et supérieurs aux prévisions des analystes, grâce à l'acquisition de la Bourse italienne dont l'intégration se passe comme prévu par le groupe.

Entre janvier et mars dernier, le chiffre d'affaires s'est envolé de 58,8% par rapport au premier trimestre 2021, à 395,7 millions d'euros, des revenus trimestriels record.

Pro forma, c'est-à-dire si la Bourse de Milan avait fait partie du groupe Euronext au premier trimestre de 2021, la croissance du chiffre d'affaires aurait été de 6%.

Cette hausse des revenus et une "discipline continue en matière de coûts" permettent à Euronext de dégager un bénéfice net en hausse de 46,5% à 143,8 millions d'euros. Pro forma, l'évolution aurait été de +10,9%.

Le consensus d'analystes sondés par Factset tablait pour sa part sur un chiffre d'affaires de 390 millions d'euros et un bénéfice de 129 millions d'euros.

"L'environnement volatile de la fin du premier trimestre de cette année" a contribué à gonfler les recettes du groupe, tout comme les activités "non liées au volume et à l'activité de négociations", telles que les données de marché, activités post-transactions, services aux émetteurs et aux investisseurs, selon le communiqué de l'entreprise.

Les coûts récurrents, qui excluent les coûts liés à l'intégration de Borsa italiana, ont baissé de 2,2% sur un an, ce qui pousse Euronext à améliorer ses prévisions annuelles: les coûts récurrents attendus passent de 622 à 612 millions d'euros. Et les coût d'intégration de la Bourse de Milan sont aussi revus à la baisse de 10 millions d'euros.

De même, la fusion avec Borsa italiana semble se poursuivre selon les plans: 15,2 millions de synergies annuelles ont été réalisées pour un coût de 31,4 millions d'euros.

Concernant les pratiques ESG (environnement, social, gouvernance), Euronext devrait présenter en juin les objectifs soumis au "Science based target initiative", un comité fondé par le Pacte mondial des Nations-Unies, le WWF, le World Resources Institute et le CDP, chargé de certifier la cohérence des objectifs environnementaux des entreprises.

L'agence de notation S&P a relevé les perspectives de crédit d'Euronext de "stable" à "positive" et confirmé la note de "BBB/A-" qui avait été abaissée après le rachat de Borsa Italiana.

