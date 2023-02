Euronext n'a pas l'intention de copier ses rivaux avec l'accord sur le cloud computing

Le London Stock Exchange Group, le CME et le Nasdaq ont tous annoncé des partenariats avec des géants de l'informatique en nuage comme Alphabet, Amazon et Microsoft. Deutsche Boerse les a rejoints jeudi dans un "partenariat stratégique" avec Google.

"L'une des raisons pour lesquelles nous sommes prudents quant à l'utilisation des centres de données de Microsoft, Google et Amazon pour des parties critiques de ce que nous faisons est que nos principaux superviseurs et régulateurs sont eux-mêmes très prudents", a déclaré Boujnah à Reuters jeudi.

Euronext n'utilise un fournisseur de cloud que pour le stockage des données historiques, a-t-il précisé.

"Lorsqu'il s'agit d'applications stratégiques telles que les données en temps réel et les opérations du marché, nous ne voulons pas qu'elles soient stockées et exploitées par les centres de données de sociétés qui ont des centres de décision en dehors de l'UE, et des infrastructures physiques en dehors de l'UE", a ajouté M. Boujnah.

Euronext a déclaré plus tôt jeudi qu'elle avait reporté jusqu'à nouvel ordre un rapport hebdomadaire sur les positions détenues dans ses produits dérivés sur matières premières, alors que les perturbations dues à une attaque par ransomware sur la société de données financières ION Group en dehors du bloc se poursuivaient.

"Nous analysons très soigneusement la dépendance à l'égard de certains fournisseurs", a déclaré M. Boujnah alors qu'Euronext présentait ses résultats annuels.

En début de semaine, la Banque des règlements internationaux a déclaré qu'il fallait "repenser" la réglementation de la dépendance croissante de la finance à l'égard de parties extérieures telles que les sociétés de cloud computing, ce que les nouvelles règles de l'UE permettront de faire.

Euronext a déclaré un chiffre d'affaires et un revenu record pour l'année 2022 de 1,418 milliard d'euros (1,52 milliard de dollars), en hausse de 9,3 % par rapport à 2021, en raison de la consolidation de son acquisition de Borsa Italiana.

Le bénéfice ajusté par action en 2022 est en baisse de 4,8% à 5,21 euros en raison d'un nombre d'actions plus élevé, et la société propose de verser un dividende de 2,22 euros par action.

Euronext a déclaré avoir augmenté ses économies annuelles avant impôts de 2024 liées à l'intégration de Borsa Italiana de 15 millions d'euros à 115 millions, dont environ 70 millions réalisés d'ici la fin de 2023, les coûts de mise en œuvre restant inchangés.

Ces économies représentent près du double de ce qui avait été promis au début de l'opération.

"Cela démontre une fois de plus le succès d'Euronext dans l'intégration des sociétés acquises", a déclaré M. Boujnah.

(1 $ = 0,9307 euros)