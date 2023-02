Euronext propose une offre préliminaire d'achat de la société de distribution de fonds Allfunds

L'offre est actuellement examinée par le conseil d'administration d'Allfunds, a indiqué Euronext dans un communiqué, sans préciser les conditions ou le prix proposé.

"Cette offre indicative est conditionnée, entre autres, à la conclusion d'un accord avec les principaux actionnaires existants d'Allfunds", a déclaré Euronext dans le communiqué.

Les actions d'Allfunds ont grimpé jusqu'à 29% suite à la nouvelle, atteignant leur plus haut niveau depuis le mois de mai et étaient en dernière position en hausse de 18%. Les actions Euronext ont chuté et étaient en baisse de 7,3 %.

Allfunds avait une valeur marchande de 4,6 milliards d'euros à la clôture d'hier.

L'approche a été rapportée pour la première fois par Bloomberg.