Euronext se lance à l'assaut d'AllFunds

Commençons par en apprendre un peu plus sur la cible. Allfunds Group PLC, introduit en avril 2021 à 12,54 EUR à la Bourse d'Amsterdam, propose des solutions numériques liées à la distribution de fonds. En d’autres termes, Allfunds est une plateforme B-to-B qui met en relation les maisons de fonds - sociétés qui possèdent et exploitent des fonds communs de placements - et les distributeurs de fonds - entités qui facilitent l'achat et la vente de parts de fonds communs de placement pour les investisseurs. Plus globalement, Allfunds est une société présente dans le monde entier avec 17 bureaux couvrant tous les principaux marchés financiers, des actifs sous administration de près de 1 300 milliards d'euros et travaillant avec plus de 850 distributeurs dans 61 pays.

Termes de l'opération

Euronext confirme avoir soumis mercredi une offre indicative au conseil d’administration d’Allfunds. Néanmoins, il n'y a “aucune certitude que cela conduira à la présentation d’une offre ferme” précise l’opérateur de marché, selon la formule consacrée. Dans un communiqué distinct, Allfunds reconnaît également avoir reçu une offre "non sollicitée, indicative et conditionnelle" d'Euronext pour acquérir "la totalité" de l'entreprise.

En parallèle, nous savons qu’Euronext a sollicité LHC3 et BNP Paribas, qui détiennent respectivement 34,3% et 12,1% d'Allfund, dans le but d'obtenir leur soutien dans le cadre d’une éventuelle OPA.

Concernant le montant de l’offre, Euronext a proposé un prix de 8,75 EUR par action Allfunds, ce qui valorise le groupe à plus de 5,5 milliards d’euros - soit un PER 2023 de x21,5. S’agissant d’une offre mixte, les actionnaires d’Allfunds recevraient 5,69 EUR en numéraire + 0,04059 action nouvelle Euronext pour chaque action Allfunds détenue. La composante totale en numéraire de l'offre s'élèverait alors à 3,6 milliards d'euros. Euronext financera probablement cette composante au moyen de lignes bancaires et d'une émission ultérieure d’actions destinés aux actionnaires actuels - procédure utilisée lors de l'acquisition de Borsa Italiana.

Objectifs de l'opération

Ce projet d'acquisition entre dans la stratégie d'Euronext de diversification de ses sources de revenus. L'entreprise de marché paneuropéen souhaite se rendre moins dépendante des volumes échangés sur les marchés financiers.

Historiquement, une part importante de la stratégie de développement d’Euronext repose sur des opérations de croissances externes. La dernière acquisition en date : la Bourse de Milan acquise en avril 2021 pour 4,44 milliards d’euros.

Avis sur l'offre d’Euronext

Plusieurs éléments nous font penser que l’offre d’Euronext est relativement basse et a de fortes chances de ne pas être acceptée par les actionnaires d’Allfunds. Premièrement, en nous basant sur les multiples de valorisations actuelles de d’entreprises peers, la valeur d’Allfund oscillerait davantage aux alentours de 7,5 milliards d'euros. Un montant relativement proche de la valeur du groupe lors de son IPO en 2021 - 7.2 milliards d’euros. Soit une prime d’environ 35% par rapport à l'offre actuelle d'Euronext. Secondement, il y a des chances que Deutsche Boerse s'immisce dans le deal, faisant alors monter les prix par le jeu des surenchères. La Deutsche Boerse possède un intérêt non négligeable à acquérir Allfunds, étant donné que le groupe allemand cherche également à développer sa division Investment Fund Services. Une division sur laquelle Deutsche Boerse mise beaucoup, bien que celle-ci soit actuellement trois fois inférieure à Allfunds en termes d'actifs sous administration. Toujours est-il, le marché ne semble pour l’instant pas croire à une surenchère de Deutsche Boerse puisque le cours des actions d’Allfunds Group PLC se maintient actuellement à 8.73EUR.

Les plus importantes IPO en Europe en 2021 (en millions d'euros) - PWC x Statista