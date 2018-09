Europac améliore la performance de son réseau avec le SD-WAN de GTT

PARIS, 04 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), leader mondial de la connexion des multinationales vers les clouds, annonce que le groupe Europac, un client de longue date de la société Interoute tout juste acquise, déploie son SD-WAN dans le but d'améliorer la performance de son réseau reliant ses différents sites européens.

Europac, l'un des fabricants d'emballage durable les plus innovants d'Europe, a choisi le réseau étendu de GTT en Europe pour connecter ses 18 usines de papier et emballage et six centres de tris majeurs en Espagne, en France et au Portugal. Les services fiables de connexion haute performance de GTT vers les clouds accompagnent Europac dans sa volonté de rationaliser ses opérations et ses processus sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la fabrication d'emballage.

Le SD-WAN de GTT aide à optimiser la performance des applications et services d'Europac fonctionnant dans une architecture cloud centralisée, ce qui permet au papetier de mettre en place sa stratégie supply chain de manière plus efficace, de gérer le changement dans ses usines et de renforcer son avantage concurrentiel. GTT fournit également un service de Voix sur IP (VoIP), depuis son Data Centre de Madrid, pour l'ensemble des divisions du groupe.

David Casas, chef de l'infrastructure et des communications du groupe Europac, commente : « Les services de réseaux et communications de GTT accompagnent et permettent d'accélérer l'intégration de nos opérations internes en Europe. Le SD-WAN apporte de la flexibilité et nous donne les moyens d'optimiser notre réseau afin de supporter nos applications cloud, un point fondamental dans la stratégie numérique de notre entreprise. »

« GTT redéfinit les communications mondiales pour répondre aux besoins d'entreprises telles qu'Europac, » déclare Rick Calder, Président et CEO de GTT. «Nous aidons nos clients à connecter leurs collaborateurs aux seins de leurs entreprises, dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. »

A propos de GTT

GTT redéfinit les communications mondiales pour répondre à un futur dans lequel le cloud sera de plus en plus important, reliant les collaborateurs et les entreprises dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. Ses clients jouissent d'une expérience hors pair grâce au leitmotiv de GTT : simplicité, rapidité et agilité. Faisant partie des Fortune Future 50, GTT est propriétaire d'un réseau Internet mondial Tier 1 opéré par ses équipes, et fournit une suite complète de services réseaux dans le cloud, disponibles en tout point du globe. Pour plus d'information sur GTT, visitez gtt.net.

A propos d'Europac

Fondé en 1995, le groupe Europac entre à la bourse de Madrid trois ans plus tard. L'entreprise compte 2300 salariés et dispose de 18 usines de papier et d'emballage, 3 centres de co-génération énergétique et 6 centres de gestion des déchets dans le sud de l'Europe. https://www.europacgroup.com/fr/.

