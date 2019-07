Europcar Mobility Group : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2019

Regulatory News :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

4.999.414,93 €

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

7.399.723,15 €

***

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

La mission de Europcar Mobility Group est d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicule, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures, location d’utilitaires, service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre particuliers.

La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 137 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190708005632/fr/