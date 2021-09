Europcar Mobility Group : Dépôt du projet d'offre publique d'achat sur le capital de la Société par le consortium mené par Volkswagen

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) :

Comme annoncé le 28 juillet 2021, Green Mobility Holding SA, une société dédiée contrôlée par un consortium mené par Volkswagen Group et également composé d’Attestor Capital LLP et Pon Holdings BV, a déposé ce jour une offre publique d’achat en numéraire au prix de 0,50€ par action, augmentée d’un complément de prix potentiel de 0,01€ par action si le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% est atteint à l’issue de l'offre (dividende compris), visant les titres de la Société (l’ « Offre »). Ce dépôt a fait l’objet d’un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) n°221C2447 en date de ce jour, disponible sur le site internet de l’AMF (https://www.amf-france.org/fr). Le projet d’Offre reste soumis à l’examen de l’AMF.

Le 17 septembre 2021, le conseil d’administration de la Société, dans le cadre de son avis motivé sur l’Offre, a, à l'unanimité, déterminé que l’Offre est dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes et a recommandé aux actionnaires de la Société d’apporter leurs actions à l’Offre.

Cet avis a été rendu après examen du rapport de l’expert indépendant mandaté par le conseil d’administration (le cabinet Ledouble), qui a conclu au caractère équitable des conditions financières de l’Offre, et sur recommandation du comité ad hoc composé d’une majorité d’administrateurs indépendants.

Le projet de note d’information de Green Mobility Holding ainsi que le projet de note en réponse à l’Offre de la Société, contenant notamment l’avis motivé du conseil d’administration et le rapport de l’expert indépendant, ont fait l’objet de communiqués de mise à disposition spécifiques et sont disponibles sur le site internet de l’AMF et ceux de Volkswagen Group et de la Société (https://investors.europcar-group.com/fr/contemplated-tender-offer), respectivement.

