Europcar Mobility Group: POINT SUR L'ACTIVITÉ PERSPECTIVES 2021 & TRAJECTOIRE 2022-2023

CHIFFRE D’AFFAIRES EN FORTE HAUSSE SUR JUILLET ET AOÛT 2021, GRÂCE À UNE DEMANDE DOMESTIQUE SOUTENUE & À UNE DYNAMIQUE PRIX POSITIVE

PERSPECTIVES ACTUALISÉES POUR L’EXERCICE 2021 :

CROISSANCE SIGNIFICATIVE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

EBITDA CORPORATE 1 SUPÉRIEUR À 110M€

DETTE NETTE CORPORATE DANS LA FOURCHETTE PUBLIÉE AU S1 2021

POINT SUR L’ACTIVITÉ : SOLIDE PERFORMANCE EN JUILLET & AOÛT 2021

Activité en fort rebond, avec un chiffre d’affaires en hausse de +45% à 538M€, comparé à la même période en 2020 (mais inférieur de -30% à la même période en 2019)

Demande soutenue sur les marchés domestiques du Groupe, particulièrement forte aux US et en Europe du Sud

Performance tirée par des volumes et un RPD élevés

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2021

La bonne dynamique enregistrée sur les mois de juillet et d’août 2021 a renforcé la confiance du Groupe en sa capacité à réaliser un bon exercice 2021, en dépit de l’absence de reprise du trafic aérien long-courrier et d’un environnement toujours incertain, lié aux restrictions de circulation et à l’impact des variants « Delta & Mu », ainsi qu’à la pénurie de semi-conducteurs.

Le Groupe réaffirme son ambition d’avoir sur l’exercice 2021 un chiffre d’affaires en hausse significative par rapport à l’exercice 2020.

EBITDA 1 Corporate en 2021 supérieur à 110M€ (comparé à -276M€ en 2020 et 278M€ en 2019 2 ).

Corporate en 2021 supérieur à 110M€ (comparé à -276M€ en 2020 et 278M€ en 2019 ). Dette nette Corporate dans la fourchette de 300M-350M€, comme communiqué au S1 2021 (le 28 juillet 2021), incluant le capex transformatif, comme communiqué précédemment 3 .

. Maintien de la politique de contrôle strict des coûts et de préservation du cash.

EXERCICES 2022 ET 2023 : TRAJECTOIRE MOYEN-TERME

Dans un environnement d’affaires incertain, lié à la pandémie de Covid-19 et à la pénurie de semi-conducteurs, les perspectives pour les exercices 2022 et 2023 sont aujourd’hui globalement en ligne avec celles indiquées par le Groupe dans son communiqué de presse en date du 26 novembre 20204.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 6 mai 2020 et également disponible sur le site Internet du Groupe : www.europcar-mobility-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction. »

1Pre-IFRS 16

2 2019 PF (pro-forma) Corp. EBITDA de 0,26Md€ correspondant à l’intégration sur l’intégralité de l’année 2019 de Fox Rent-a-Car et des franchisés Finlandais et Norvégiens

3 En référence aux 75M€ de capex non lié à la flotte, comme indiqué dans le communiqué de presse du Groupe en date du 26 novembre 2020

4Les projections pour certains agrégats financiers de compte de résultats et de flux de trésorerie d'exploitation du Groupe pour les années 2021, 2022 et 2023 communiquées dans le communiqué de presse du Groupe daté du 26 novembre 2020, ont été préparées en septembre 2020 aux fins de l'établissement du plan d'affaires 2023 du Groupe ; ces projections ne doivent pas être considérées comme des prévisions ou des estimations de bénéfices au sens du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019.

