Europcar Mobility Group: Rachat d'actions du 21 mars 2019 au 27 mars 2019

Opérations réalisées au titre du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 17 mai 2018 (18ème résolution)

Regulatory News:

En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché ("Règlement MAR") et de son article 5, Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) déclare ci-après les transactions réalisées sur ses actions propres pour la période du 21 mars 2019 au 27 mars 2019 inclus.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Jour de la

transaction Code

identifiant de

l'instrument

financier Volume total

journalier (en

nombre

d'actions) Prix pondéré

moyen

journalier

d'acquisition

des actions Marché EUROPCAR

MOBILITY

GROUP 969500XCGTMV08D76N87 21/03/2019 FR0012789949 122 127 7,59 XPAR EUROPCAR

MOBILITY

GROUP 969500XCGTMV08D76N87 22/03/2019 FR0012789949 126 918 7,53 XPAR EUROPCAR

MOBILITY

GROUP 969500XCGTMV08D76N87 25/03/2019 FR0012789949 86 554 7,53 XPAR EUROPCAR

MOBILITY

GROUP 969500XCGTMV08D76N87 26/03/2019 FR0012789949 101 440 7,51 XPAR EUROPCAR

MOBILITY

GROUP 969500XCGTMV08D76N87 27/03/2019 FR0012789949 100 062 7,26 XPAR

Les informations détaillées relatives à chaque transaction et pour chaque jour de transaction sont disponibles sur l’espace investisseurs, rubrique « Information Réglementée », sous-rubrique « Rachats d’actions » peuvent être consultées sur le site internet d’Europcar Mobility Group en cliquant sur le lien suivant : http://investors.europcar-group.com

***

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190402005931/fr/