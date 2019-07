Europcar Mobility Group : Un premier semestre conforme aux attentes, avec une forte croissance de l'EBITDA au cours du deuxième trimestre 0 25/07/2019 | 19:41 Envoyer par e-mail :

« Enhance van rental » > mise en œuvre continue de la stratégie des « supersites »

« Scale-up urban mobility » > croissance du CA de 50 % du vehicle sharing et accroissement de 66 % des FTUs (First Time Users - primo utilisateurs) au cours du premier semestre - Accélération des programmes de transformation du Groupe, catalyseurs clés de la feuille de route stratégique SHIFT 2023, dans la perspective de bâtir progressivement le modèle opérationnel cible du Groupe, basé sur « ONE augmented infrastructure ». Click&Go : première livraison du programme en juin, avec une nouvelle application ; et première étape de la mise en place de « ONE customer journey »

Connected cars : réussite du pilote à Majorque ; déploiement complet dans un des pays clés du Groupe prévu au deuxième semestre 2019

HQ2020 : mise en œuvre en cours, déploiement complet au deuxième semestre 2019 - Amélioration en continu des NPS (Net Promoter Scores) des marques du Groupe, y pour Goldcar - Objectifs financiers 2019 confirmés Europcar Mobility Group (Euronext Paris : EUCAR) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2019. Caroline Parot, Présidente du Directoire d’Europcar Mobility Group, a déclaré : « Au cours du premier semestre 2019, nous avons enregistré une performance en ligne avec nos attentes, marquée par une bonne progression au deuxième trimestre, tant en termes de chiffre d’affaires que de Corporate EBITDA, et ce dans toutes nos Business Units. Ces résultats sont d’autant plus satisfaisants qu’ils ont été réalisés malgré un démarrage lent au premier trimestre et un environnement macroéconomique difficile au Royaume-Uni au cours du deuxième trimestre, en raison de l’incertitude générée par le processus de Brexit. Nous avons accéléré le déploiement de l’ensemble de nos principaux programmes de transformation, dont Click & Go avec le lancement récent de sa nouvelle application, et Connected Cars avec son vaste pilote à Majorque, qui a été un succès. Parallèlement, nous avons réalisé des progrès significatifs dans nos initiatives d’amélioration de l'efficacité du Groupe, notamment dans le programme HQ 2020 ainsi que dans notre programme d’optimisation du réseau. Comme présenté lors de notre récent Capital Markets Day, chacun de ces programmes joue un rôle clé dans la mise en oeuvre de notre feuille de route stratégique SHIFT 2023, dont les premier jalons se sont concrétisés rapidement : lancement de notre offre FlexiLease visant à enrichir notre proposition de valeur en location de véhicules, déploiement continu de notre stratégie de “supersites” afin de faire progresser notre activité Vans & Trucks et, enfin, croissance spectaculaire de nos activités d’auto-partage. La bonne performance du Groupe au deuxième trimestre et les premières tendances que nous observons en matière de réservations estivales sont en ligne avec nos attentes pour l’année. Nous sommes ainsi en mesure de confirmer nos objectifs financiers annuels en termes tant de chiffre d’affaires que de Corporate EBITDA ». Faits marquants du deuxième trimestre 2019* En millions d'euros, sauf mention particulière T2 2019 T2 2018 Variation Variation à

taux de

change

constant Volumes de jours de location (en millions) 22,9 22,4 2,1% Flotte moyenne (en milliers) 326,6 318,3 2,6% Taux d'utilisation financière de la flotte 77,1% 77,4% (0,3)pt Chiffre d'affaires 753 740 1,8% 1,9% Corporate EBITDA ajusté 70 71 (1,2%) (1,5%) Marge de corporate EBITDA ajusté 9,3% 9,6% (0,3)pt Corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 81 75 7,9% 7,5% Marge de corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 10,9% 10,2% +0,7pt Résultat opérationnel 60 65 (6,8%) Bénéfice/Perte net(te) 1 18 Flux de trésorerie disponibles corporate 121 142 Dette nette corporate - fin de période 937 849 Proforma Ratio Dette nette corporate / EBITDA 3,0x 2,8x *les chiffres sont présentés hors impacte de la norme IFRS 16. Voir les annexes pour une information complète concernant l'impact de la norme IFRS 16 sur les comptes du deuxième trimestre 2019. Faits marquants financiers du deuxième trimestre 2019 Chiffre d’affaires Europcar Mobility Group a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros au deuxième trimestre 2019, soit une hausse de 1,9 % à taux de change constants par rapport au deuxième trimestre 2018. Cette croissance solide du chiffre d’affaires est le résultat d’une bonne performance au sein de toutes les principales Business Units du Groupe. La BU « Cars » a réalisé une croissance de 0,8 % au deuxième trimestre, portée par une performance robuste dans le secteur loisirs, tandis que la Business Unit « Vans & Trucks » a réalisé une croissance de 2,5 % et que le chiffre d’affaires de la BU « Low Cost » s’est accru fortement de 5 % au deuxième trimestre 2019. Enfin, la Business Unit « Urban Mobility » a poursuivi la montée en puissance de son activité d’autopartage en doublant la capacité de la flotte, avec à la clé une croissance du chiffre d’affaires de 30 % au cours du trimestre. Corporate EBITDA Ajusté1 Exception faite de l’impact de la BU « Urban Mobility », le Corporate EBITDA Ajusté a atteint 81 millions d’euros au deuxième trimestre 2019 contre 75 millions d’euros au deuxième trimestre 2018 à taux de change constants, soit une hausse de 7,5 % qui reflète la croissance du chiffre d’affaires du Groupe ainsi que sa forte performance sur le segment Low-Cost. A périmètre réel, le Corporate EBITDA Ajusté du deuxième trimestre 2019 a diminué légèrement pour s’établir à 70 millions d’euros contre 71 millions d’euros au deuxième trimestre 2018, sous l’effet de la montée en puissance de la BU « Urban Mobility » dans le cadre de la mise en œuvre du contrat avec la Mairie de Paris. Flux de Trésorerie Disponibles Corporate Au deuxième trimestre 2019, les Flux de Trésorerie Disponibles Corporate s’établissent à 121 millions d’euros contre 142 millions d’euros au deuxième trimestre 2018. Cette diminution s’explique principalement par des coûts de restructuration plus élevés, conformément aux attentes, ainsi que par un niveau de dépenses d’investissement non liées à la flotte plus important, visant notamment le développement de nos programmes digitaux, et une augmentation des investissements dans la BU Urban Mobility. Résultat net Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 1 million d’euros au deuxième trimestre 2019, par rapport à un bénéfice net de 18 millions d’euros au deuxième trimestre 2018. Cela s’explique principalement par une hausse des coûts de financement, suite au refinancement en avril 2019 d’une souche obligataire de 600 millions d’euros. Faits marquants du premier semestre 2019* En millions d'euros, sauf mention particulière 6M 2019 6M 2018 Variation Variation à

taux de

change

constant Volumes de jours de location (en millions) 40,4 39,5 2,1% Flotte moyenne (en milliers) 295,5 289,3 2,1% Taux d'utilisation financière de la flotte 75,5% 75,5% (0,0)pt Chiffre d'affaires 1 306 1 297 0,8% 0,8% Corporate EBITDA ajusté 31 46 (32%) (32%) Marge de corporate EBITDA ajusté 2,4% 3,6% (1,1)pt Corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 51 53 (5,1%) (5,1%) Marge de corporate EBITDA ajusté hors Mobilité 3,9% 4,2% (0,2)pt Résultat opérationnel 15 105 Bénéfice/Perte net(te) (1) (62) (48) Flux de trésorerie disponibles corporate 42 65 Dette nette corporate - fin de période 937 849 Proforma Ratio Dette nette corporate / EBITDA 3,0x 2,8x (1) : Hors impact cession Car2Go en 2018 *les chiffres sont présentés hors impacte de la norme IFRS 16. Voir l'annexe 1 pour une information complète concernant l'impact de la norme IFRS 16 sur les comptes du premier semestre 2019. Faits marquants opérationnels du premier semestre 2019 Après un premier trimestre faible en raison du positionnement des vacances de Pâques, le Groupe a enregistré une croissance dynamique du chiffre d’affaires au deuxième trimestre. Les tendances prometteuses observées en juin sont de bon augure pour la saison estivale. Le Groupe a par ailleurs accéléré sa transformation et la cadence de tous ses programmes majeurs, parmi lesquels Click & Go, grâce au lancement en juin de sa nouvelle application, Connected Cars à travers le succès de son pilote à Majorque, ou encore le programme HQ 2020, dont la mise en œuvre est actuellement en cours avec un déploiement complet prévu au deuxième semestre 2019 et au cours de l’exercice 2020. Le Groupe continue à s’attacher à l’amélioration de son service client grâce à des programmes dédiés, dont le programme NPS 110, qui a généré des résultats probants en termes d’amélioration de l’expérience client. Ces efforts ont permis au Groupe de continuer à afficher des améliorations significatives au niveau des NPS (Net Promoter Scores) avec une augmentation de 1,6 points2 au cours des douze derniers mois. Dans le cadre de sa stratégie « ONE customer journey », le Groupe a pour but de poursuivre l’amélioration de la satisfaction client à travers l’ensemble de ses marques, et se félicite de la progression du NPS chez Goldcar au premier semestre 2019. Enfin, le Groupe a continué au cours du premier semestre 2019 à améliorer sa performance, notamment en ce qui concerne la gestion de sa flotte et le suivi du coût unitaire mensuel de celle-ci. Cet indicateur s’est amélioré de manière significative, passant de 236 euros au premier semestre 2018 à 227 euros au premier semestre 2019, en raison d'une amélioration continue en matière de coûts opérationnels, notamment grâce à un meilleur ratio de recouvrement des dommages et des synergies sur les coûts de détention chez Goldcar. Faits marquants par Business Unit Business Unit « Cars » Au premier semestre 2019, la BU « Cars » a réalisé un chiffre d’affaires de 953 millions d’euros, en hausse de 0,4 % par rapport au premier semestre 2018. Cette performance a été portée par une augmentation de 1,6 % du nombre de jours de location et une baisse de 0,8 % du chiffre d’affaires par jour de location. Il convient de noter une amélioration des tendances en termes de chiffre d’affaires par jour de location tout au long des six premiers mois de l’année. En effet, après une baisse au premier trimestre, le chiffre d’affaires par jour de location de la BU « Cars » a augmentée de 0,4 % au deuxième trimestre : une évolution prometteuse pour la saison estivale et qui confirme également la pertinence stratégique de l’acquisition de Goldcar. En effet, Goldcar constitue un avantage dans la dynamique de pricing du Groupe. La BU « Cars » a tiré parti de la croissance dans le segment loisirs, ce qui a su compenser la légère baisse enregistrée dans le segment affaires en raison du choix volontaire - et qui s’est avéré profitable - de ne pas renouveler sa relation contractuelle avec un certain nombre de grands comptes corporate au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette légère baisse dans le segment affaires a été partiellement compensée par le développement des comptes PME. Le Brexit pèse négativement sur la performance du Groupe dans son périmètre britannique, avec des impacts défavorables tant sur l’environnement économique national que sur la population elle-même ; population qui constitue un marché émetteur pour le reste de notre périmètre européen. Les pays du Sud de l’Europe ont enregistré la meilleure performance du Groupe en termes de croissance du chiffre d'affaires au premier semestre 2019. En conséquence, 56 % du chiffre d’affaires du Groupe au titre de l’exercice 2019 provient du segment loisirs. Ce segment ressort comme le moteur principal de croissance pendant la période, le segment corporate représentant les 44 % restants. Business Unit « Vans & Trucks » La BU « Vans & Trucks » a généré au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires de 167 millions d’euros, en hausse de 1,9 % par rapport au premier semestre 2018 ; une hausse modeste en raison d’un retard de livraison de véhicules par les constructeurs. Cette performance a été portée par une augmentation de 5,6 % du nombre de jours de location et une baisse de 3,5 % du chiffre d’affaires par jour de location, en raison principalement de la durée plus importante des locations favorisée par l’attention accrue accordée par le Groupe aux clients affaires / PME. En effet, la stratégie du Groupe consiste à se focaliser sur les clients affaires / PME et des durées de location plus longues, par le biais du déploiement de nouveaux supersites en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Cette stratégie dédiée continuera à entraîner une progression solide du chiffre d'affaires dans un marché prometteur. Business Unit « Low-Cost » Après un premier trimestre 2019 faible en raison du positionnement des vacances de Pâques, la BU « Low-Cost » a enregistré une croissance solide du chiffre d’affaires de 5 % au deuxième trimestre, générant des revenus de 101 millions d’euros sur fond de tendances positives en termes tant de volumes que de chiffre d’affaires par jour de location. La BU « Low-Cost » a réalisé un chiffre d’affaires de 146 millions d’euros au titre du premier semestre 2019. Il s’agit d’une baisse de 1,2 % par rapport au premier semestre 2018 en raison principalement d’une diminution du chiffre d’affaires par jour de location, qui s’est ensuite redressé dès le deuxième trimestre. L’activité Low-Cost du Groupe est à présent opérée via deux marques : Goldcar, la marque low-cost du Groupe, et InterRent, positionnée sur le segment « mid-tier ». En tirant parti des atouts de ces deux marques, Europcar Mobility Groupe s’impose clairement comme le leader du segment Low-Cost en Europe. La pleine intégration des deux marques Goldcar et InterRent s’est réalisée en 2018 dans tout le périmètre européen du Groupe, y compris en Espagne, en France, au Royaume-Uni, au Portugal et en Italie. L’optimisation des coûts de la flotte est donc garantie pour 2019, comme prévu dans l'objectif de synergies de coûts ; synergies qui vont au-delà des avantages générés en termes des coûts de la flotte. L’activité de Goldcar en Croatie, en Turquie et en Grèce a permis au Groupe d’accroître son empreinte tout en captant la forte croissance ont bénéficié ces marchés au premier semestre 2019. Business Unit « Urban Mobility » La Business Unit Urban Mobility a fait preuve d’un dynamisme soutenu avec une croissance du chiffre d’affaires de 28 %. L'activité d'auto-partage (avec la marque Ubeeqo) a connu une croissance de 50 % de son chiffre d'affaires. Les principaux moteurs de croissance sont l'amélioration des taux d'utilisation et une couverture étendue grâce à l'augmentation de la flotte dans les villes actuellement desservies. L'activité d’auto-partage est bien globalement bien positionnée et bénéficie d'une perception positive aux yeux des clients, se présentant comme une alternative attractive à la possession d’un véhicule en ville. Le Groupe a continué d’accélérer la montée en puissance de sa BU Urban Mobility au cours du premier semestre 2019, afin d'étendre sa présence à travers une augmentation de la capacité de la flotte et sa capacité à attirer de nouveaux clients. En mai, la Mairie de Paris a annoncé son choix de confier à Ubeeqo la gestion de 850 places de stationnement en voirie. En conséquence, Ubeeqo va accroître considérablement sa flotte et sa présence dans la capitale française, où la société mettra à disposition un total de près de 1 100 véhicules fin 2019. Le Groupe continue de consolider l'activité Urban Mobility au sein d'Europcar Mobility Group, en mettant l'accent sur des synergies allant de la réduction des coûts de détention de la flotte et des coûts de financement et de back-office, à l’amélioration de la capacité de la flotte, ainsi que la création d’une dynamique en termes de ventes croisées. Faits marquants financiers du premier semestre 2019 Chiffre d’affaires Europcar Mobility Group a réalisé un chiffre d’affaires de 1 306 millions d’euros au premier semestre 2019, soit une hausse de 0,8 % à taux de change constants par rapport au premier semestre 2018. Le nombre de jours de location a atteint 40,4 millions au premier semestre 2019, en hausse de 2,1 % par rapport au premier semestre 2018. Corporate EBITDA Ajusté3 Exception faite de l’impact de la Business Unit Urban Mobility, le Corporate EBITDA Ajusté a atteint 51 millions d’euros au premier semestre 2019 contre 53 millions d’euros au premier semestre 2018. A périmètre réel, le Corporate EBITDA Ajusté du premier semestre 2019 a diminué pour s’établir à 31 millions d’euros, contre 46 millions d’euros au premier semestre 2018, en raison de l’accélération des investissements dans l’activité Urban Mobility du Groupe. Selon la norme IFRS 16, le Corporate EBITDA Ajusté du premier semestre 2019 aurait atteint 82 millions d’euros. Voir l'annexe 1 pour une information détaillée sur l'impact de la norme IFRS 16 sur les comptes du premier semestre 2019. Flux de Trésorerie Disponibles Corporate Les Flux de Trésorerie Disponibles Corporate s’établissent à 42 millions d’euros au premier semestre 2019 par rapport à 65 millions d’euros au premier semestre 2018. Cette évolution s'explique principalement par (1) l'augmentation des charges non récurrentes liées à la mise en œuvre des programmes d'optimisation des coûts sur le réseau de stations et les frais de sièges du Groupe, (2) l'augmentation des investissements hors flotte, liés principalement à l’informatique et aux technologies digitales (3) l'augmentation des pertes au sein de la BU Urban Mobility qui atteignent 19 millions d’euros sur le premier semestre 2019. Coûts de financement nets Les coûts de financement nets selon les IFRS font apparaître une charge nette de 98 millions d’euros au premier semestre 2019, en hausse de 25 % par rapport à une charge nette de 78 millions d’euros au premier semestre 2018. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des coûts de la flotte qui reflète l'augmentation en volume de la flotte moyenne du Groupe, ainsi que par les coûts non récurrents liés au refinancement du Groupe, réalisé avec succès en avril 2019. Selon la norme IFRS 16, les coûts de financement nets du Groupe au titre du premier semestre 2019 représentent une charge nette de 106 millions d'euros. Résultat net Le Groupe a enregistré une perte nette de -62 millions d’euros au premier semestre 2019, par rapport à la perte nette de -48 millions d’euros au premier semestre 2018 hors impact de la plus value exceptionnelle générée par la cession de la participation du Groupe dans car2go. Selon la norme IFRS 16, le Groupe a enregistré une perte nette de -69 millions d’euros au premier semestre 2019. Dette nette corporate La dette nette corporate atteint 937 millions d’euros au 30 juin 2019 (contre 849 millions d’euros au 30 juin 2018). L’endettement financier net corporate du Groupe atteint 3,0x à la fin du premier semestre 2019, en conformité avec la forte discipline financière pratiquée par le Groupe, qui a pour objectif de réduire l’endettement financier corporate à des niveaux compris entre 2x et 2,5x. Acquisitions & cessions Acquisition des franchisés finlandais et norvégien

Europcar Mobility Group a annoncé le 6 juin 2019 la finalisation de l'acquisition d'Europcar Finlande et d’Europcar Norvège. Cette transaction marque les quatrième et cinquième acquisitions de franchises nationales par le Groupe et élargit son réseau de filiales de 18 à 20 pays, renforçant ainsi sa présence européenne. Les deux entreprises occupent une position forte sur leur marché national respectif (N°1 en Finlande et N°3 en Norvège) avec une clientèle relevant tant du segment loisirs que du segment affaires. Le chiffre d'affaires cumulé des deux sociétés s'élève à environ 56 millions d’euros au titre de l’exercice 2018. Vente de la participation minoritaire dans SnappCar

Le 13 juin 2019, Europcar Mobility Group a cédé 100% de ses parts détenues dans SnappCar à Autobinck pour un montant de 1,5 million d’euros. Financements Refinancement obligataire réussi Le 18 avril 2019, Europcar Mobility Group a refinancé avec succès une souche obligataire de 600 millions d’euros à échéance 2022 assortie d’un coupon à 5,75 %, avec une émission obligataire de 450 millions d’euros à échéance 2026, assortie d’un coupon à 4 %, et une extension de sa Facilité de Crédit Sénior Renouvelable de 500 millions d’euros à 650 millions d’euros. Ce refinancement permettra au Groupe de réaliser sur son financement corporate existant des économies annuelles de plus de 10 millions d’euros sur la base d'un taux annualisé. Confirmation des objectifs financiers 2019 En 2019, sauf dégradation continue du contexte macroéconomique, Europcar Mobility Group compte atteindre les trois objectifs financiers suivants : - Chiffre d’affaires du Groupe supérieur à 3 milliards d’euros

- Corporate EBITDA Ajusté (hors Urban Mobility), supérieur à 375 millions d’euros

- Versement d’un dividende d’un ratio de 30 % a minima Visioconférence avec les analystes et investisseurs Caroline Parot, Présidente du Directoire du Groupe et Luc Péligry, Directeur financier, tiendront une conférence téléphonique en anglais aujourd’hui à 18h00 heure de Paris (heure d’été d’Europe centrale).

Vous pourrez suivre la conférence téléphonique en direct sur le webcast :

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1252833&tp_key=099daedaee

Une version différée sera également disponible pendant un an. Tous les documents concernant à la présente publication seront disponibles en ligne sur le site Relations investisseurs de Europcar Mobility Group :

https://investors.europcar-group.com/. Calendrier Investisseurs Résultats du 3e trimestre 2019 7 novembre 2019

Résultats de l’exercice 2019 25 février 2020 À propos de Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing), scooter-partage, et location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 140 pays (incluant 20 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires). Retrouvez de plus amples informations sur :

www.europcar-mobility-group.com Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document de référence annuel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le mercredi 27 mars 2019 sous le numéro R.18-020 et également disponible sur le site Internet du Groupe: www.europcar-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction. Annexe 1 – Résumé des impacts de la norme IFRS 16 La norme IFRS 16 est la nouvelle norme sur les contrats de location, avec une première entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Un montant représentant le droit d’utilisation de l’actif loué pendant la durée du contrat est constaté à l’actif du bilan et une dette correspondant à l’obligation de paiement des loyers est reconnue au passif, et ce pour tout contrat de location. Europcar Mobility Group applique la méthode rétrospective simplifiée, sans retraitement des périodes comparatives. Les principaux impacts sur les comptes consolidés 2019 sont les suivants : Compte de résultat (en millions d'euros) Publié au 30 juin 2018 Au 30 juin 2019 avant retraitement Application d'IFRS 16 Publié au 30 juin 2019 Chiffre d'affaires 1 296,6 1 306,5 1 306,5 Coûts de la flotte (815,7) (825,8) 13,6 (812,2) Charges de personnel (257,0) (264,6) (264,6) Frais généraux du siège et du réseau (151,4) (157,0) 36,8 (120,2) Dotations aux amortissements (20,4) (22,2) (51,1) (73,3) Autres produits 4,8 4,1 4,1 Résultat opérationnel courant 57,0 40,9 (0,8) 40,2 Résultat opérationnel 104,9 14,9 (0,8) 14,2 Résultat financier (77,6) (97,8) (8,1) (105,9) Résultat avant impôts 27,3 (82,9) (8,8) (91,7) Résultat net 20,1 (62,4) (6,6) (69,0) Compte de résultat de gestion (en millions d'euros) Retraitement du Corporate EBITDA Ajusté Publié au 30 juin 2018 Au 30 juin 2019 avant retraitement Application d'IFRS 16 Publié au 30 juin 2019 Résultat opérationnel courant 57,0 40,9 (0,8) 40,2 Dotations aux amortissements 20,4 22,2 51,1 73,3 Charges financières relatives à la flotte (31,0) (31,7) (31,7) Corporate EBITDA Ajusté calculé 46,5 31,5 50,3 81,8 Tableau de flux de trésorerie (en millions d'euros) S1 2019 Flux de Trésorerie Disponibles Corporate (pas d'impact) - Sur le tableau de flux IFRS: - Flux nets de trésorerie générés par l'activité +27 - Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -27 Bilan (en millions d'euros) Au 30 juin 2019 Actif: 502 - Immobilisations corporelles 348 - Flotte inscrite au bilan 154 Passif: 511 - Dettes de loyers non courants (> 1 an) 303 - Dettes de loyers courants(< 1 an) 208 Annexe 2 – Compte de résultat de gestion INCL. IFRS16 Excl. IFRS16 Excl. IFRS16 Excl. IFRS16 Excl. IFRS16 INCL. IFRS16 T2 2019 T2 2019 T2 2018 En millions d'euros 6M 2019 6M 2018 6M 2019 753 753 740 Chiffre d'affaires 1 306 1 297 1 306 (184) (182) (183) Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (339) (334) (344) (246) (256) (252) Coûts liés à l'exploitation, la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (462) (456) (443) 323 315 305 Marge après couts variables 506 506 519 43% 42% 41% Marge 39% 39% 40% (139) (139) (134) Charges de personnel (265) (257) (265) (61) (79) (74) Frais généraux du siège et du réseau (157) (151) (120) 2 2 4 Autres produits 4 5 4 (198) (216) (205) Charges de personnel, frais généraux du siège, du réseau, IT et autres (418) (404) (381) (16) (16) (16) Charges financières relatives à la flotte (32) (31) (32) (13) (13) (13) Intérêts estimés inclus dans les locations simples (25) (25) (25) (29) (29) (30) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (57) (56) (57) 96 70 71 Corporate EBITDA Ajusté 31 46 82 13% 9% 10% Marge 2% 4% 6% (37) (11) (11) Dotations aux amortissements (22) (20) (73) (14) (14) (12) Autres charges et produits non récurrents (26) 48 (26) (45) (42) (24) Résultat financier hors flotte (66) (47) (74) (0) 3 25 Résultat avant impôts (83) 27 (92) (1) (2) (7) Impôt sur le résultat 21 (6) 23 (0) (0) (0) Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (0) (1) (0) (2) 1 18 Résultat net (62) 20 (69) Annexe 3 – Compte de résultat IFRS En milliers d'euros Au 30 juin 2019 (*) Au 30 juin 2019

avant IFRS 16 Au 30 juin 2018 Produits des activités ordinaires 1 306 456 1 306 456 1 296 621 Coûts de détention de la flotte (369 007) (364 003) (359 364) Coûts liés à l'exploitation, la location, et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (443 179) (461 784) (456 290) Charges de personnel (264 601) (264 601) (256 968) Frais généraux du siège et du réseau (120 254) (157 014) (151 403) Dotations aux amortissements (73 349) (22 232) (20 390) Autres produits 4 112 4 112 4 815 Résultat opérationnel courant 40 178 40 934 57 021 Autres produits et charges non courants (26 020) (26 020) 47 872 Résultat opérationnel 14 158 14 914 104 893 Coût de l’endettement financier brut (73 569) (65 510) (62 341) Autres charges financières nettes (32 312) (32 312) (15 281) Résultat financier (105 881) (97 822) (77 622) Résultat avant impôts (91 723) (82 908) 27 271 Impôt sur le résultat 22 778 20 578 (5 978) Quote-part dans le résultat des entreprises associées (100) (100) (1 199) Résultat net (69 045) (62 430) 20 094 Part attribuable aux : Actionnaires de la société mère (69 066) (62 451) 20 125 Participations ne donnant pas le contrôle 21 21 (31) Résultat par action, de base revenant aux actionnaires de la société mère (en euros) (0.429) (0.388) 0.125 Résultat dilué par action, revenant aux actionnaires de la société mère (en euros) (0.429) (0.388) 0.125 (*) Les comptes au 30 juin 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 (utilisation de la méthode prospective sans retraitement de l’exercice précédent). Annexe 4 – Rapprochement INCL. IFRS16 Excl. IFRS16 Excl. IFRS16 Excl. IFRS16 Excl. IFRS16 INCL. IFRS16 T2 2019 T2 2019 T2 2018 En millions d'euros 6M 2019 6M 2018 6M 2019 275,5 248,0 251,9 EBITDA consolidé ajusté 363,8 376,7 419,2 (79,1) (79,1) (82,7) Dépréciation de la flotte (IFRS) (153,0) (151,6) (153,0) (71,8) (69,9) (68,7) Dépréciation de la flotte incluse dans les contrats de location simple (122,5) (122,5) (127,5) (151,0) (149,0) (151,3) Dépréciation de la flotte totale (275,5) (274,2) (280,5) (13,5) (13,5) (13,3) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (25,2) (25,1) (25,2) (15,5) (15,5) (16,4) Charges financières relatives à la flotte (31,7) (31,0) (31,7) (29,0) (29,0) (29,7) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (56,9) (56,1) (56,9) 95,6 70,0 70,9 EBITDA Corporate Ajusté 31,5 46,5 81,8 (36,7) (11,4) (10,9) Dotations aux amortissements (22,2) (20,4) (73,3) 15,5 15,5 16,4 Extourne des charges financières relatives à la flotte 31,7 31,0 31,7 13,5 13,5 13,3 Extourne des intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples 25,2 25,1 25,2 87,8 87,6 89,7 Résultat opérationnel courant ajusté 66,1 82,1 65,4 (13,5) (13,5) (13,3) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (25,2) (25,1) (25,2) 74,4 74,1 76,4 Résultat opérationnel courant 40,9 57,0 40,2 Annexe 5 – Bilan IFRS En milliers d'euros Au 30

juin Au 30

juin Au 31

décembre 2019 (*) 2019 avant IFRS 16 2018 ACTIF Goodwill 1 029 668 1 029 668 1 029 845 Immobilisations incorporelles 999 674 999 674 986 016 Immobilisations corporelles 511 766 163 748 159 247 Autres actifs financiers non courants 96 851 96 851 66 012 Instruments financiers non courants 0 0 1 544 Actifs d'Impôt différé 71 838 71 838 58 209 Total des actifs non courants 2 709 797 2 361 779 2 300 873 Stocks 32 600 32 600 26 536 Flotte inscrite au bilan 3 447 103 3 293 230 2 434 448 Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 831 410 831 410 753 370 Clients et autres débiteurs 513 234 513 234 481 264 Actifs financiers courants 17 472 17 472 11 970 Actifs d'impôt exigibles 78 618 78 618 37 547 Trésorerie soumise à restrictions 97 697 97 697 90 490 Trésorerie et équivalents de trésorerie 332 906 332 906 358 138 Total des actifs courants 5 351 040 5 197 167 4 193 763 Total de l'actif 8 060 837 7 558 946 6 494 636 Capitaux propres Capital social 161 031 161 031 161 031 Primes d'émission 692 255 692 255 692 255 Réserves (221 864) (221 864) (165 487) Résultats accumulés non distribués 76 454 83 069 201 417 Capitaux propres - Part du Groupe 707 876 714 491 889 216 Participations ne donnant pas le contrôle 674 674 651 Total des capitaux propres 708 550 715 165 889 867 PASSIF Passifs financiers 1 592 726 1 592 726 1 740 667 Dette de loyers et intérêts associés non courants 302 677 0 0 Instruments financiers non courants 77 907 77 907 60 415 Passifs liés aux avantages du personnel 158 293 158 293 142 358 Provisions non courantes 3 367 3 367 2 925 Passif d'Impôt différé 166 202 168 402 173 799 Autres passifs non courants 193 193 220 Total des passifs non courants 2 301 365 2 000 888 2 120 384 Part à moins d'un an des passifs financiers 2 609 330 2 609 330 2 006 533 Dette de loyers et intérêts associés courants 208 010 0 0 Avantages du personnel 3 192 3 192 3 192 Provisions courantes 220 856 220 856 220 893 Dettes d'impôts exigibles 54 834 54 834 23 025 Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 1 265 791 1 265 791 644 169 Fournisseurs et autres dettes 688 909 688 890 586 573 Total des passifs courants 5 050 922 4 842 893 3 484 385 Total du passif 7 352 287 6 843 781 5 604 769 Total du passif et des capitaux propres 8 060 837 7 558 946 6 494 636 (*) Les comptes au 30 juin 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 (utilisation de la méthode prospective sans retraitement de l’exercice précédent). Annexe 6 – Flux de trésorerie IFRS En milliers d'euros Au 30 juin 2019

*) Au 30 juin 2019

avant IFRS 16 Au 30 juin

2018 Résultat avant impôt (91 723) (82 908) 27 271 Extourne des éléments suivants Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles (1) 61 873 10 756 10 001 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 11 476 11 476 9 488 Variations des provisions et avantages au personnel 1 939 1 939 (4 408) Reconnaissance des paiements fondés sur des actions 1 115 1 115 750 Plus et moins-values de cession (2) (501) (501) (68 514) Autres éléments non monétaires 4 755 4 755 (1 399) Total des charges d’intérêt nettes 80 500 71 137 66 088 Amortissement des coûts de financement 9 894 9 894 6 439 Coût de l’endettement financier net 90 394 81 031 72 527 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 79 328 27 663 45 716 Acquisition de la flotte de véhicules inscrite au bilan (3) (890 187) (865 778) (724 507) Variations du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules 529 165 529 165 294 456 Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules 85 164 85 164 93 413 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (196 530) (223 786) (290 922) Impôts recouvrés / payés (9 467) (9 467) (16 878) Intérêts nets payés (69 406) (69 406) (66 805) Flux nets de trésorerie générés par l’activité (275 403) (302 659) (374 605) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (4) (42 174) (42 174) (34 218) Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 640 1 640 2 420 Produit de la cession de filiales (5) 1 499 1 499 70 000 Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise et autres investissements financiers (6) (43 268) (43 268) (9 201) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (82 303) (82 303) 29 001 Distribution exceptionnelle et dividendes versés (39 427) (39 427) (24 228) Achats / ventes des actions propres (40 295) (40 295) (27 123) Instruments dérivés - - (6 082) Emission d’emprunt obligataire (7) (150 000) (150 000) 148 500 Variation des autres emprunts (8) 607 844 607 844 237 979 Variation des dettes de loyers (9) (27 256) - - Paiement de coûts de financement (10) (5 723) (5 723) (8 882) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 345 143 372 399 320 164 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 424 986 424 986 313 247 Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie après incidence des différences de conversion (12 563) (12 563) (25 440) Variation de périmètre - - - Incidence des différences de conversion (59) (59) (797) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 412 364 412 364 287 010 (*) Les comptes au 30 juin 2019 sont établis en appliquant la norme IFRS 16 (utilisation de la méthode prospective sans retraitement de l’exercice précédent). Annexe 7 – Notes de bas de page du Flux de trésorerie IFRS (1) En 2019, 51,1m€ liés à l’amortissement du droit d’utilisation des actifs immobiliers en application d’IFRS 16. (2) En 2018, la variation s’explique principalement par la plus-value de cession de Car2Go. (3) Compte tenu de la durée de détention moyenne de la flotte, le Groupe comptabilise les véhicules comme des actifs courants au début du contrat. Leur variation d’une période à l’autre est donc assimilée à un flux opérationnel généré par l’activité.

En 2019, la variation inclut l’impact des droits d’utilisation de la flotte en application d’IFRS 16 pour un montant de (24,4)m€. (4) En 2019, principalement lié aux développements informatiques pour 25,1m€ et aux renouvellements d’équipements pour 16,6m€. (5) La variation est liée à la cession des titres SnappCar en 2019 et la cession de Car2Go en 2018. (6) En 2019, la variation est principalement liée à l’acquisition par le Groupe de ses franchisés finlandais et norvégiens pour €37,8m. (7) En 2019, la variation s’explique par l’émission d’Obligations Senior pour un montant de 450m€ au taux de 4% et venant à échéance en 2026 et le remboursement anticipé de 600m€ au titre des Obligations Senior existantes au taux de 5,750% et venant à échéance en 2022. En 2018, la variation est principalement liée au lancement d’une émission d’Obligations Senior assorties de Sûretés au taux de 2,375% d’un montant de 150m€ venant à échéance en 2022. (8) En 2019, principalement lié à la variation de la facilité de crédit renouvelable et billets de trésorerie pour 568m€. (9) En 2019 et en application d’IFRS 16, 28,1m€ liés à la variation des dettes de loyer relative à la flotte et (55,4)m€ liés à la variation des dettes de loyer relative au actifs immobiliers. (10) En 2019, la variation est liée principalement au paiement des coûts de transaction dont (3,6)m€ au titre de la nouvelle émission d’Obligations Senior de 450m€ et (2,1)m€ au titre du renouvelement de la facilité de crédit renouvelable.

En 2018, la variation est liée principalement au paiement des coûts de transaction dont (0,2)m€ de frais initiaux liés à la facilité de crédit renouvelable, (1,3)m€ liés au crédit-relai et (2,6)m€ liés aux autres prêts. Annexe 8 – Dette nette Corporate en millions d'euros Intérêts Maturité Jun.30,

2019 Dec. 31,

2018 Obligations (a) 4.125% 2024 600 600 Obligations (a) 4,000% 2026 450 600 Facilité de crédit renouvelable (500m€) E+250bps (b) 2022 518 230 Obligations FCT junior, intérêts courus non échus, coûts capitalisés des contrats de financement et autres (347) (257) Dette brute Corporate enregistrée au bilan 1 221 1 173 Trésorerie détenue par les entités opérationnelles et investissements à court terme (284) (377) Dette nette Corporate enregistrée au bilan 937 795 Annexe 9 – Dette de la flotte (au bilan et hors bilan) en millions d'euros Intérêts Maturité Jun.30, 2019 Dec. 31, 2018 EC Finance Obligations (a) 2.375% 2022 500 500 Facilité de crédit destinée au financement de la flotte (SARF 1,7md €) (c) E+130bps 2022 961 557 Obligations FCT junior, coûts capitalisés des contrats de financement et autres 344 252 Financement de la flotte au Royaume-Uni, en Australie et autres facilités de financement de la flotte Various (d) 1 176 1 265 Dette brute flotte enregistrée au bilan 2 981 2 574 Trésorerie détenue par les entités détenant la flotte et investissements à court terme de la flotte (201) (127) Dette nette flotte enregistrée au bilan 2 780 2 447 Dette de loyer relatif à la flotte (*) 154 129 Dette nette flotte totale (incluant la flotte en location) 2 934 2 576 (*) Après application de la norme IFRS16 au 1er Janvier 2019 Moyenne Dette Flotte moyenne sur 6M 2019 Au bilan 3 362 Hors bilan 2 073 Dette flotte totale moyenne 5 435 LTV Endettement à la date de test 1 606 Valeur totale des actifs nets 1 793 Loan to value ratio 89,6% 1 Le Corporate EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissements non liés à la flotte, et après déduction des intérêts débiteurs sur certains passifs liés au financement de la flotte de location. Cet indicateur comprend notamment tous les coûts associés à la flotte. Voir « Rapprochement avec les IFRS », ci-joint.

2 Le NPS concerne uniquement la marque Europcar

3 Le Corporate EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissements non liés à la flotte, et après déduction des intérêts débiteurs sur certains passifs liés au financement de la flotte de location. Cet indicateur comprend notamment tous les coûts associés à la flotte. Voir « Rapprochement avec les IFRS », ci-joint. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190725005665/fr/

