Europcar Mobility Group : accélère l'intégration de Buchbinder Holdings et annonce la nomination de Hubert Terstappen en tant que Directeur des Opérations pour ses activités en Allemagne

L’Allemagne est historiquement l’un des marchés clés d’Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR). En 2017, le Groupe a acquis Buchbinder Holdings, un des plus importants acteurs de la location de véhicules dans le pays. Alors que les premières étapes d’intégration et de synergies ont été réalisées en 2018, la filiale allemande du Groupe accélère désormais l’intégration de Buchbinder Holdings en nommant Hubert Terstappen au poste de Directeur des Opérations, à compter du 1er juillet, pour couvrir l’ensemble des activités du Groupe dans ce pays.

Europcar Mobility Group Germany, filiale d’Europcar Mobility Group, opère trois des principales marques du Groupe – Europcar, Ubeeqo, InterRent – ainsi qu’une marque locale, Buchbinder.

Avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 800 millions d'euros, Europcar Mobility Group Germany est l'un des plus importants acteurs de la mobilité sur ce marché et ambitionne de croître, en proposant une large gamme de solutions de mobilité adaptées aux différents besoins des clients, que ce soit pour une heure, un jour, une semaine ou plus.

Pour servir cette ambition, l'intégration est clé. Après avoir intégré avec succès Ubeeqo dans ses opérations, Europcar Mobility Group Germany accélère désormais l’intégration de Buchbinder, en regroupant les opérations des différentes activités.

Pour accompagner cette intégration, Hubert Terstappen, co-Directeur Général de Buchbinder, est nommé Directeur des Opérations (Chief Operations Officer) de Europcar Mobility Group Germany et rejoint à ce titre le Comité exécutif du périmètre allemand. Il travaillera en étroite collaboration avec Stefan Vorndran, Directeur Général d'Europcar Mobility Group Allemagne.

Hubert Terstappen reste par ailleurs co-Directeur Général de Buchbinder aux côtés de Konrad Altenbuchner.

Hubert Terstappen a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la mobilité. Il a démarré sa carrière au sein de Haniel Logistic à Düsseldorf et a ensuite rejoint l’entreprise fondée par son père, Hubert Paul Terstappen. En 1992, il prend la Direction de Terstappen KG, intégrée par la suite à Buchbinder en 2013. En tant que co-Directeur Général de Buchbinder Holdings depuis 2013, il a fortement contribué à l’intégration de Terstappen KG au sein de Buchbinder et est actuellement responsable au sein de l’entreprise de la stratégie, des ventes et du marketing, des opérations, de l’administration ainsi que de la flotte.

Olivier Baldassari, Directeur Général Pays et Opérations du Groupe, commente : "Nous sommes aujourd'hui une entreprise de services de mobilité de premier plan, qui réunit de nombreuses marques fortes sous une même « bannière ». Nous exploitons une activité très concrète, à très grande échelle, et servons au quotidien 7,7 millions de clients actifs : c'est une activité granulaire, localisée, experte et rentable. En Allemagne, nous construisons un puissant « cuirassé », qui s’appuie sur quatre marques avec des propositions de valeur différenciées, répondant à différents besoins de mobilité. Il s'agit maintenant de connecter ces marques, de conjuguer les expertises de gestion de flotte de nos différents métiers pour les mettre au service de nos marques, ainsi que d'intensifier la création de synergies et la fertilisation croisée. Dans ce contexte, la nomination d'Hubert Terstappen est un véritable atout, qui renforcera nos positions fortes en Allemagne et soutiendra la croissance que nous voulons dans ce pays."

À propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing), scooter-partage, et location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 137 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Retrouvez de plus amples informations sur : www.europcar-mobility-group.com

À propos d’Europcar Mobility Group Allemagne

La filiale allemande d'Europcar Mobility Group opère 4 marques :

Europcar : la marque N°1 en Europe de location de voitures et d’utilitaires. Environ 500 agences et 50.000 véhicules dans la flotte en Allemagne.

Buchbinder et InterRent, représentés conjointement en Allemagne et en Autriche, avec environ 160 agences et 30.000 véhicules dans la flotte. InterRent est une marque de location de voitures « mid-tier », axée sur les loisirs, avec une présence internationale. Buchbinder est un des leaders de la location de véhicules (voitures, utilitaires) en Allemagne.

Ubeeqo : le leader européen de l’autopartage en boucle fermée (B2B, B2C) est présent en Allemagne à Hambourg et Berlin, avec une flotte totale de 3.500 véhicules.

