Europcar Mobility Group : accroît sa présence internationale avec l'ouverture de nouvelles franchises dans 10 pays

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) annonce l’ouverture de nouvelles franchises dans 10 pays et territoires entre janvier et juillet 2019 : 6 franchises sous la marque Europcar®, 1 franchise sous la marque InterRent® et 3 franchises sous la marque Global®.

Ceci s’inscrit dans le contexte de la feuille de route stratégique du Groupe – SHIFT 2023 – qui met l’accent sur l’ambition du Groupe d’accroître à la fois sa présence internationale et sa base clients.

- Nouvelles franchises Europcar® : Panama, Saint Martin, Gabon, Arabie Saoudite, Equateur, Qatar

- Nouvelle franchise InterRent® : Liban

- Nouvelles franchises Global® : Roumanie, République Tchèque, Moldavie

Cette extension représente un total de 115 stations et une flotte moyenne de 17,500 véhicules détenus par les franchisés.

Europcar Mobility Group est maintenant présent dans plus de 140 pays – avec ses filiales en propre d’une part et son solide réseau de franchisés et de partenaires d’autre part -, ce qui permet au Groupe de bénéficier de flux importants de voyageurs affaires et loisirs.

Marcus Bernhardt, Directeur International Coverage de Europcar Mobility Group : « Nous sommes fiers d’étendre la présence de nos marques, avec des propositions de valeurs différenciées, adaptées aux besoins de nos clients. En 2019 et au-delà, nous allons poursuivre nos développements business en cours pour atteindre nos objectifs ambitieux à l’horizon 2023 : en particulier, faire croître notre base clients de 7,7 Millions de clients actifs à 15 Millions de clients actifs ».

À propos de Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing), scooter-partage, et location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 140 pays (incluant 20 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

