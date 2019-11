Europcar Mobility Group : acquiert Fox Rent A Car et accélère sa dynamique de croissance, grâce à une présence directe aux USA, le plus important marché mondial

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR)

En ligne avec SHIFT 2023, Europcar Mobility Group - le leader de la location de véhicules en Europe avec une part de marché de 27% - annonce ce jour avoir finalisé l’acquisition de Fox Rent A Car et détenir une participation de 100% du capital dans l’un des plus importants acteurs indépendants de la location de véhicules aux États-Unis.

Cette acquisition stratégique, qui sera la dernière du programme de M&A transformationnel du Groupe débuté il y a 3 ans, marque une étape clé dans la mise en œuvre de SHIFT 2023, sa feuille de route visant à atteindre €4Mds de CA et 15 millions de clients actifs à horizon 2023.

Le processus d’intégration et de synergies commence dès aujourd’hui, avec pour objectif de faire de Fox Rent A Car la plateforme des futurs développements d’Europcar Mobility Group aux USA, le plus important marché mondial de location de voitures et de mobilité.

La capacité du Groupe à servir au mieux ses clients de façon globale sera ainsi significativement renforcée à l’échelle mondiale, grâce à la solide présence terrain de Fox Rent A Car dans 15 des 25 aéroports US clés. L’intégration de Fox Rent A Car permettra également d’augmenter l’attractivité et la compétitivité des services d’Europcar Mobility Group auprès des comptes clés B2B internationaux.

En outre, cette acquisition est porteuse de fortes opportunités de croissance pour le Groupe:

D’une part, les voyageurs vers les États-Unis pèsent environ chaque année $2,5Mds du marché local de la location de véhicules, faisant de ce dernier le plus important du monde en matière de flux entrants,

Et d’autre part, le nombre d’Américains visitant chaque année l’Europe représentent une opportunité de chiffre d’affaires d’environ $1Md pour les acteurs de location de véhicules, confirmant ainsi leur statut de clientèle n°1 dans le monde.

Ces deux dimensions sont d’égale importance pour les activités B2B et loisirs du Groupe partout où il opère (en direct ou via ses franchisés et ses partenaires chinois, indiens, japonais et canadiens), en raison de leur très fort potentiel de croissance pour ses marques internationales de location - Europcar, InterRent et Goldcar.

Fox Rent A Car opère un réseau de 21 stations en propre et de plus de 100 en franchise. L’entreprise est présente dans 15 des 25 plus grands aéroports américains, avec un positionnement « qualité au meilleur prix » attractif et une flotte d’environ 18.000 véhicules. Elle connaît une forte dynamique de croissance organique (6,4% de croissance moyenne du CA entre 2013 et 2018).

En 2018, Fox Rent A Car a réalisé un chiffre d’affaires d’environ $280 millions.

Europcar Mobility Group anticipe que l’impact de cette transaction soit neutre sur le bénéfice par action en 2020 et relutif dès 2021.

Le financement de l’acquisition a été réalisé en cash ainsi qu’en actions auto-détenues. Son impact global sur le levier d’endettement corporate du Groupe sera inférieur à 0.3x en fin d’année 2019.

Pour Caroline Parot, Présidente du Directoire d’Europcar Mobility Group :

« L’acquisition de Fox Rent A Car, l’un des plus importants acteurs indépendants de location de véhicules aux États-Unis, est la dernière étape clé de notre programme de M&A transformationnel, qui nous a permis de devenir une « mobility service company » globale.

Nous sommes déjà le leader de la location de véhicules en Europe, avec 27% de parts de marché, et un acteur majeur de la mobilité dans un écosystème qui évolue très vite. En ligne avec les ambitions portées par notre plan SHIFT 2023, Fox Rent A Car sera la plateforme de nos futurs développements aux USA, nous donnant accès au plus important marché mondial, ainsi que la capacité à servir nos clientèles corporate et loisirs, partout où nous opérons, en direct, ou via nos franchisés et nos partenaires chinois, indiens, japonais et canadiens.

La capacité du Groupe à servir au mieux ses clients de façon globale sera ainsi significativement renforcée à l’échelle mondiale, grâce à la solide présence terrain de Fox Rent A Car dans 15 des 25 aéroports US clés. L’intégration de Fox Rent A Car permettra également d’augmenter l’attractivité et la compétitivité des services d’Europcar Mobility Group auprès des comptes clés B2B internationaux ».

Pour Allen Rezapour et Mike Jaberi, co-directeurs de Fox Rent A Car :

« L’équipe de management de Fox Rent A Car se réjouit de rejoindre la « famille Europcar Mobility Group » et est très enthousiaste face aux opportunités de croissance qui s’offrent à nous.

Nous sommes impatients de commencer à travailler en étroite collaboration avec nos nouveaux collègues européens dans les mois à venir, avec l’objectif de commencer à mettre en œuvre rapidement de fructueuses synergies business avec les marques puissantes opérées par Europcar Mobility Group.

Nous sommes convaincus que nous avons des perspectives très prometteuses devant nous ».

À propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing) et scooter-partage. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 140 pays (incluant 20 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Plus d’informations sur :

www.europcar-mobility-group.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document de référence annuel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le mercredi 27 mars 2019 sous le numéro R.18-020 et également disponible sur le site Internet du Groupe : www.europcar-mobility-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction.

