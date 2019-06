Europcar Mobility Group : annonce la finalisation de l'acquisition de ses franchisés Finlandais et Norvégien

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR), leader européen de la location de véhicules et fournisseur global de solutions de mobilité, annonce la finalisation de l'acquisition de ses franchisés Finlandais et Norvégiens. Grâce à ces acquisitions, Europcar Mobility Group étend son réseau de filiales en propre de 18 à 20 pays en Europe et renforce ainsi sa présence dans le monde.

Ces acquisitions permettront à Europcar Mobility Group de renforcer son leadership en Europe du Nord et de tirer profit de la présence forte dont disposent ces deux sociétés sur leurs marchés nationaux respectifs :

En Finlande, Europcar est le leader incontesté du marché avec une part de marché de 31 % et un réseau de 56 agences dans le pays. Caractérisée par une forte culture de service, la société est bien positionnée pour bénéficier de la croissance du marché du tourisme ainsi que de plusieurs projets d'infrastructure de grande ampleur en Finlande.

En Norvège, Europcar occupe la troisième place du marché et est revenu à la profitabilité grâce à la mise en œuvre d'un plan de reprise réussi. L’entreprise prévoit une forte croissance de ses revenus et résultats, grâce à un mix d’investissements dans de nouveaux systèmes IT, dans la modernisation des stations comprenant également une revue des sous-franchisés nationaux, ainsi que dans l’amélioration de la gestion de la flotte.

Le chiffre d'affaires combiné des deux activités était d’environ 56M€ en 2018 avec une base de clients couvrant aussi bien les voyageurs loisirs que le marché des entreprises.

Ces sociétés sont rachetées à Matti et Jussi Holopainen, qui restent dans l'entreprise.

“Nous sommes ravis d'accueillir nos franchisés Finlandais et Norvégiens en tant que nouvelles filiales pays. Ces acquisitions marquent un nouveau chapitre de notre croissance et de notre développement en Europe du Nord. Elles vont nous permettre de réaliser des synergies et de consolider notre position de leader en Europe, qui est notre marché principal. Nous nous réjouissons de travailler avec Jussi et Matti Holopainen et leurs équipes ; ils apporteront leur esprit entrepreneurial tout en bénéficiant des atouts et de l'expertise de notre Groupe, afin de développer de nouvelles solutions de mobilité innovantes, adaptées aux besoins de tous nos clients.” - Olivier Baldassari, Directeur des Pays et des Opérations d’Europcar Mobility Group.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190605006013/fr/