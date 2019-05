Europcar Mobility Group : annonce la nomination de Xavier Corouge en tant que Directeur Général de sa Business Unit dédiée aux Mobilités Urbaines

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) est aujourd’hui un fournisseur global de solutions de mobilité, offrant une large palette de services : location de véhicules, auto-partage et partage de scooters, services de chauffeur. Sa Business Unit “Nouvelles Mobilités” - qui opère les marques Ubeeqo, GoCar, E-Car, Brunel et Scooty et qui supervise les participations minoritaires* du Groupe - est en première ligne de son repositionnement stratégique. Pour accélérer la croissance et le déploiement de ces activités, Europcar Mobility Group vient de nommer Xavier Corouge en qualité de nouveau Directeur Général de la Business Unit, membre du Comité Exécutif du Groupe. A cette occasion, la Business Unit “New Mobility” est renommée “Urban Mobility”**, afin de mieux refléter les besoins de mobilité qu’elle adresse.

Xavier Corouge était précédemment Directeur Marketing et Digital du Groupe, en charge du marketing, du e-commerce, des ventes directes et de la relation client pour toutes les marques et tous les marchés. Il a rejoint le Groupe en 2013 et a depuis contribué avec succès à la transformation digitale de l’entreprise. Auparavant, Xavier Corouge a occupé plusieurs postes de Direction dans l’industrie du voyage et du digital, d’abord au sein du groupe Vivendi et au marketing de OUI.sncf puis en tant que Directeur E-commerce au sein du Groupe Thomas Cook.

Cette nomination vient renforcer et soutenir le développement de la Business Unit “Urban Mobility”. Bien positionnées sur des segments de croissance à deux chiffres en Europe, les activités de mobilités urbaines du Groupe ont connu une croissance de +45% en 2018 ; une tendance positive qui s’est confirmée au premier trimestre 2019 (avec une croissance des revenus supérieure à 40% pour l’activité d’autopartage du Groupe). En plus de ces bons résultats, la Business Unit va profiter de la victoire récente d’Ubeeqo dans le cadre des appels d’offre organisés par la Ville de Paris pour la création de son nouveau service Mobilib. Au total, d’ici fin 2019, ce sont près de 1100 véhicules qui seront mis à disposition des Parisiens par Ubeeqo, ce qui fait de la filiale d’Europcar Mobility Group le premier acteur de l’autopartage dans la capitale.

Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint et Directeur des Business Units déclare :

« Nous avons assigné des objectifs ambitieux pour nos activités de mobilités urbaines en 2019, avec le doublement du chiffre d’affaires de ces activités. Cet objectif sera atteint grâce à une croissance dans les villes où nos services sont déjà opérés mais également à travers leur déploiement dans de nouvelles villes et de nouveaux pays.

Nous nous appuierons pour ce faire sur l'expertise du Groupe en matière de gestion de flotte - l'un des atouts historiques de notre activité de location de voitures - et sur notre expertise du digital, pour accroître rapidement le nombre de nos clients sur tous nos marchés. Dans ce contexte, Xavier Corouge amène son expérience et leadership pour relever ce défi, avec une approche très orientée client et très intégrée avec nos autres business units, ce qui nous permettra d’aller plus loin dans notre approche « ONE Group »".

Xavier Corouge déclare : “Au cours des dernières années, nos équipes des mobilités urbaines ont effectué un travail remarquable dans tous les pays dans lesquels nous opérons. Nous sommes aujourd’hui idéalement positionnés pour jouer un rôle de leader dans un écosystème de la mobilité qui n’est qu’au début de sa recomposition, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicule. Je suis ravi de prendre ces nouvelles responsabilités, à un moment où les synergies entre les Business Units du Groupe offrent des opportunités exceptionnelles pour l’amélioration de l’expérience client et le déploiement d’une croissance rentable ».

*Participations minoritaires dans Wanderio (plateforme multimodale de recherche et de comparaison de moyens de transport) et Snappcar (deuxième acteur du co-voiturage en Europe).

** Urban Mobility : Mobilités Urbaines.

À propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing), scooter-partage, et location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 135 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Retrouvez de plus amples informations sur :

www.europcar-mobility-group.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190527005256/fr/