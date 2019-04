Europcar Mobility Group annonce le lancement d'une émission d'Obligations Senior pour un montant de 450 millions d'euros

Regulatory News:

Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

Europcar Mobility Group S.A. (« Europcar Mobility Group ») (Paris:EUCAR), société anonyme de droit français, annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’Obligations Senior d’un montant de 450 millions d’euros à échéance 2026 par Europcar Mobility Drive D.A.C véhicule spécial dédié (les « Obligations »).

Le produit de l’émission des Obligations sera déposé sur un compte séquestre et sera libéré à la réalisation de certaines conditions suspensives, à l'issue de laquelle Europcar Mobility Group assumera l’ensemble des obligations d’Europcar Mobility Drive D.A.C au titre des Obligations.

Le produit brut de l’émission des Obligations sera affecté, avec des tirages au titre du contrat de crédit renouvelable senior d’Europcar Mobility Group et des disponibilités :

i) au remboursement anticipé en intégralité ou en partie des obligations existantes d’Europcar Mobility Group d’un montant de 600 millions d'euros portant intérêt à 5,750% et venant à échéance en 2022 ; et

ii) au règlement des frais et dépenses estimés relatifs aux émissions des Obligations.

À propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing), scooter-partage, et location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® -la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® –marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® –leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 135 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

