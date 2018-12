Europcar Mobility Group : développe sa présence internationale avec l’ouverture de nouvelles franchises dans 16 pays.

Regulatory News :

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) annonce l’ouverture de nouvelles franchises dans 16 pays à travers ses marques Europcar®, Goldcar®, InterRent® et Buchbinder® afin de développer sa présence à l’international.

Le Groupe propose maintenant ses services de location de voitures à une plus large clientèle dans de nouvelles destinations :

Les nouvelles franchises Europcar ® : Israël, Brésil, Russie, Colombie, Kenya, Azerbaidjan, Singapour, Népal et Sri Lanka

: Israël, Brésil, Russie, Colombie, Kenya, Azerbaidjan, Singapour, Népal et Sri Lanka Une nouvelle franchise Goldcar ® au Monténégro,

au Monténégro, Les nouvelles franchises Buchbinder ® : Finlande, Portugal, Islande et République Tchèque,

: Finlande, Portugal, Islande et République Tchèque, Les nouvelles franchises InterRent® à l’Ile Maurice et au Liban.

Europcar Mobility Group est maintenant présent dans 135 pays à travers ses marques, permettant au Groupe de bénéficier de flux de voyageurs affaires et loisirs importants, un développement clé lorsqu’on sait que le nombre d’arrivées de touristes internationaux dans le monde a atteint le chiffre de 1.326 millions en 2017, une augmentation de 7% par rapport à 20161.

Marcus Bernhardt, Directeur Général de la BU International Coverage d’Europcar Mobility Group : «Nous sommes fiers de développer la présence de nos marques dans 16 nouveaux pays. Nous avons pour objectif d’offrir à tous nos clients, où qu’ils soient, notre qualité de service, et de leur simplifier la vie lorsqu’ils choisissent de louer une voiture avec leur prestataire de location de voiture habituel.

Notre expansion dans de nouveaux pays fait partie intégrante de notre stratégie « Leverage and Scale Up ». En 2019 et au-delà, nous continuerons notre développement international avec un objectif de présence dans 170 pays à fin 2020. »

