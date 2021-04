Europcar Mobility Group : atteint le niveau « Advanced » du UN Global Compact

Regulatory News:

Depuis 2005, Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact), la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable.

Aujourd’hui, Europcar Mobility Group est fier d’annoncer qu’il qualifie son reporting annuel (Communication sur le Progrès, COP) au niveau « Advanced », atteint par seulement 11% des entreprises.

Le niveau « Advanced » est le plus haut niveau de reporting du Global Compact, démontrant l’adoption d’un éventail de bonnes pratiques sur des thématiques diverses telles que la stratégie RSE, la gouvernance, la lutte contre la corruption, l’environnement, les droits de l’Homme, le soutien aux objectifs de l’ONU, etc.

A ce titre, le Groupe rejoindra le Club GC Advanced, qui permet d’accéder à un espace privilégié de dialogue, de réflexion et d’apprentissage collectif, pour continuer à avancer dans la mise en œuvre des 21 critères du niveau de reporting GC « Advanced » du Global Compact.

Pour Europcar Mobility Group, cette reconnaissance est le reflet de la maturité grandissante de la démarche de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), renforcée par le lancement de son programme « Commit Together » en 2017. Elle fait suite aux dernières notations ESG - en progrès - obtenues par le Groupe : 61/100 par Vigeo Eiris (en progression de 15 points), 71/100 avec une entrée en catégorie Médaille d’Or par Eco Vadis, notation B par CDP, au-dessus de la moyenne sectorielle.

UN Global Compact et Europcar Mobility Group

Le Global Compact des Nations Unies est l’une des plus grandes initiatives internationales d’engagement en termes de respect des Droits Humains, de normes internationales du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.

Regroupant plus de 13 000 participants dans 170 pays, près de 70 réseaux locaux dans le monde assurent une relation de proximité avec les membres et une mobilisation nationale comme pour le Global Compact France.

En 2005, Europcar Mobility Group est le premier acteur du secteur de la location de véhicules à adhérer aux principes du Global Compact des Nations Unies. Depuis cette date, le Groupe réaffirme son engagement chaque année à respecter l’ensemble des Dix Principes, inspirés de la Déclaration des Droits de l’Homme, de la Déclaration de l’OIT, de la Déclaration de Rio sur l’Environnement et de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et contribuer à la réalisation des 17 Objectifs Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

Europcar Mobility Group a pour raison d’être d’offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte d’ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte » (plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides à l’horizon 2023).

La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d’usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

