Europcar Mobility Group : met à disposition son Document d'enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) (Euronext Paris : EUROPCAR MOBILITY) annonce avoir déposé son Document d’enregistrement universel 2020 contenant le Rapport Financier Annuel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2020, sous le numéro D.21-0408.

Ce Document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut également être consulté sur l’espace Investisseurs, rubrique « Information Financière » du site internet d'Europcar Mobility Group ou sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’enregistrement universel 2020 comprend notamment :

le rapport financier annuel, constitué notamment des comptes annuels, des comptes consolidés, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents ;

les informations et rapports mentionnés à l’article 222-9 du Règlement général de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise.

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. La raison d’être du Groupe est d’offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte d’ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte » (plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides à l’horizon 2023).

La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d’usage des entreprises ainsi que des particuliers.

Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

