Europcar Mobility Group : reintègre l'indice Euronext SBF 120

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR), acteur majeur sur le marché de la mobilité, a le plaisir d'annoncer son retour dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60, conformément à la décision prise par le Conseil Scientifique des indices d'Euronext. Cette réintégration, qui a eu lieu après la clôture du marché le vendredi 18 juin 2021, est effective depuis le lundi 21 juin 2021.

Le SBF 120 est l'un des indices phares de la Bourse de Paris. Il regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

L'indice CAC Mid 60 regroupe 60 sociétés d'importance nationale et européenne. Il représente les 60 plus grandes actions françaises après le CAC 40 et du CAC Next 20. Il comprend les 60 valeurs les plus liquides cotées à Paris parmi les 200 premières capitalisations françaises. Ces 120 sociétés forment le SBF 120.

Caroline Parot, Directrice Générale d’Europcar Mobility Group, commente :

"Europcar Mobility Group se félicite de la réintégration du SBF 120 et du CAC Mid 60. Ceci fait suite à la finalisation réussie de la restructuration financière du Groupe au cours du T1 2021, qui a permis au Groupe d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.

La réintégration d'Europcar Mobility Group dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 est une étape importante pour notre Groupe et reconnaît le fait que nous sommes clairement "de retour dans le jeu", en bonne position pour profiter pleinement de la reprise progressive du marché du voyage et des loisirs.

Dans cette perspective, nos équipes sont pleinement mobilisées pour l'été 2021, afin de répondre à la demande et aux attentes de clients plus que jamais désireux de voyager".

AGENDA

Assemblée Générale : 30 Juin 2021

Résultats du 1er semestre 2021 : 28 Juillet 2021

A propos de Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d’être d’offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte d’ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte » (plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides à l’horizon 2023). La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d’usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires)

