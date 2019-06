Europcar Mobility Group : présente SHIFT 2023, sa feuille de route 2023 pour poursuivre sa croissance rentable

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) organise aujourd’hui son Capital Markets Day, pendant lequel le Groupe présentera sa feuille de route stratégique pour 2020-2023.

Pendant cet événement, les membres du Directoire mettront en évidence les positions fortes que le Groupe détient dans son coeur de métier (location de véhicules et auto-partage) et les solides actifs que le Groupe a construit ces dernières années pour aujourd’hui entrer dans une nouvelle phase. Avec cette nouvelle phase de développement, le Groupe renforce sa mission : offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules avec une large palette de solutions de mobilité ; en réponse à l’augmentation des besoins de mobilité des clients, aux perspectives de marché identifiées ainsi qu’aux défis à la fois environnementaux et sociétaux.

Dans un environnement en évolution rapide et en totale recomposition, la nouvelle feuille de route stratégique - SHIFT 2023 – est dimensionnée pour la poursuite de la croissance rentable du Groupe, avec un objectif de doublement de la base de clients actifs à 15 millions, un NPS (Net Promoter Score) du Groupe à 50% et un chiffre d’affaires au-delà des 4 milliards d’euros, incluant notamment une augmentation significative de la contribution des activités de mobilité urbaine (qui devrait représenter 10% du chiffre d’affaires du Groupe en 2023).

Ces évolutions seront appuyées par une infrastructure intégrée et augmentée : la digitalisation du Groupe et le développement de son expertise technologique dans la smart data, dans les véhicules connectés et dans les APIs (Application Programming Interfaces) seront des catalyseurs clés de l’amélioration du parcours client ainsi que des actifs de gestion de flotte, pour une infrastructure à la fois plus connectée, intelligente, ouverte, multimodale et efficiente.

En complément des présentations par le Directoire, des Top Managers et des Top Talents du Groupe présenteront des succès et des cas business, démontrant comment le Groupe s’est transformé en une « mobility service company » - globale, optimisée et agile, propulsée par la technologie et les talents - pendant 4 “Mobility Talks”:

- Comment construire un business profitable dans l’auto-partage (Ubeeqo et sa filiale GoCar)

- Découvrir notre Direction du Développement Produit Digital et nos lignes produits “Connected Vehicles”

- Comment construire un parcours client digitalisé et attractif

- Comprendre la structure de dette du Groupe et son refinancement

Pour Caroline Parot, Présidente du Directoire de Europcar Mobility Group:

“Nous sommes au début d’une révolution sociétale, dans laquelle les solutions de mobilité vont jouer un rôle essentiel. Il est maintenant critique de réconcilier le besoin fondamental que représente le besoin de se déplacer, avec ce qui est en jeu tout autour de nous : explosion démographique, métropolisation, phénomènes de congestion urbaine, défis environnementaux… Dans ce contexte, nous sommes convaincus qu’il faut offrir des solutions de mobilité à la fois alternatives et attractives à la possession d’un véhicule, d’une manière responsable et durable.

La mobilité est une révolution sociétale implacable, incontournable et elle est en train de devenir un service essentiel : en 2030, avec une part de 19 % du Produit Intérieur Brut mondial, le besoin de se déplacer pèsera plus que le besoin de se nourrir !

En tant que telle, la mobilité est un business bénit. C’est la raison pour laquelle nous avons lourdement investi ces 3 dernières années pour adresser les nouveaux besoins et usages en termes de mobilité et capter ainsi la croissance. Notre parcours et nos résultats parlent d’eux-mêmes, avec une croissance de 37% de notre chiffre d’affaires depuis notre introduction en Bourse en 2015.

Nous avons de très solides atouts pour aller de l’avant – dont une base de 7,7 millions clients actifs, une présence mondiale et un positionnement à la fois central et unique dans la chaîne de valeur de la mobilité -, et nous sommes prêts à saisir les opportunités qui sont devant nous, en particulier avec notre « machine » de mobilité urbaine, Ubeeqo.

Avec SHIFT 2023, il est question de changer de vitesse, d’aller de l’avant dans notre ambition, de faire bouger les lignes de la compétition, avec l’engagement fort que nous prenons : jouer un rôle de leader dans la recomposition de l’écosystème de la mobilité ».

SHIFT 2023 feuille de route stratégique

La feuille de route SHIFT 2023 vise un doublement de la base de clients actifs du Groupe (de 7,7 millions à 15 millions), un Net Promoter Score (NPS) pour le Groupe à 50% et un chiffre d’affaires du Groupe au-dessus des 4 milliards d’euros – en incluant une croissance forte du chiffre d’affaires des activités de mobilité urbaine (qui devrait être multiplié par 10 d’ici à 2023). Ces objectifs seront atteints à travers 2 « batailles » que le Groupe compte livrer : augmenter le cœur de métier – renforcement de l’activité de location de voitures, renforcement de l’activité de location d’utilitaires, changement d’échelle des activités de mobilité urbaine – tout en développant les services aux entreprises.

Le Groupe continuera par ailleurs à progresser dans la construction de son infrastructure intégrée et augmentée, en activant 5 leviers :

- Un parcours client digital unifié, harmonisé

- Une plateforme commerciale B2B unique

- Une flotte Groupe connectée

- Une base clients unique pour l’ensemble du Groupe

- Un portefeuille de marques unifié (avec 4 marques majeures)

Ceci sera appuyé par 5 principes de management, mis en oeuvre dans les processus de décision et la gouvernance, permettant d’accélérer le changement culturel d’ores et déjà initié :

- Speed up

- High value creation

- Invest in the future

- Focus on customers

- Tech & talents-powered

SHIFT 2023 : ambitions financières

Chiffre d’affaires : supérieur à 4 milliards d’euros

Corporate EBITDA ajusté publié : supérieur à 500 millions d’euros (excl. Impact IFRS 16)

L'allocation de capital sera équilibrée entre l'accélération de la croissance et le retour aux actionnaires, en maintenant une forte discipline financière afin de délivrer une solide conversion en "Operating cash-flow" et en conservant un Corporate Leverage compris entre 2 et 2,5 fois son Corporate EBITDA.

Capital Markets Day

L’événement démarrera à 9 h 00 CET à Paris le 25 juin 2019.

Les présentations seront mises en ligne et un « replay » sera disponible sur le site investisseurs de Europcar Mobility Group:

https://investors.europcar-group.com/

A propos de Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures, service de chauffeur, auto-partage (car-sharing) et partage de scooters, et location de voitures entre particuliers.

La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européenne du car-sharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 137 pays (incluant 20 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

