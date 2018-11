Europcar Mobility Group : une nouvelle composition de l’équipe de Direction en phase avec le plan stratégique du Groupe et ses ambitions long terme

Regulatory News:

Le 22 Novembre, Caroline Parot, Présidente du Directoire de Europcar Mobility Group, a déclaré :

“En tant qu’acteur majeur des solutions de mobilité, notre réseau – porté par l’accélération de notre digitalisation – est devenu, au quotidien, une plateforme puissante, au service de 6 millions de clients partout où le Groupe opère, que ce soit pour un service d’une heure, une journée, une semaine ou une durée plus longue.

Suite à la publication de solides résultats sur le 3ème trimestre comme sur les 9 premiers mois de l’année, nous sommes à présent en pleine phase d’accélération de notre plan stratégique « Leverage and Scale Up » et nous renforçons notre structure de Direction.

Je suis pleinement confiante dans notre capacité à réaliser notre ambition dans les années à venir et à devenir ainsi la “mobility service company” préférée de nos clients ».

Cette évolution de la structure de Direction de Europcar Mobility Group est guidée par trois convictions :

1/ Suite au repositionnement rapide du Groupe – d’un modèle mono-marque, mono-activité, centré sur l’automobile à un modèle multi-marques, multi-activités, centré sur le client – le Directoire est renforcé.

Ce renforcement permettra à Europcar Mobility Group de poursuivre sa croissance et d’aller plus loin dans son ambition de servir plus de clients, plus de besoins et davantage d’usages de mobilité, partout où le Groupe opère, en s’appuyant sur les fortes capacités de sa plateforme.

Dans ce contexte, le Directoire du Groupe sera composé, au 1er janvier 2019, de :

Caroline Parot, Présidente du Directoire,

Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint, Directeur des Business Units (Cars, Vans & Trucks, Low Cost, New Mobility et International Coverage),

Olivier Baldassari, Directeur des Pays et des Opérations, qui rejoindra le Groupe le 1 er janvier,

janvier, Un Directeur Commercial et Expérience Client, qui sera recruté en 2019.

Après 8 ans passés au sein d’Europcar Mobility Group, Ken McCall, Directeur Général Adjoint, a décidé de quitter ses fonctions de membre du Directoire, avec effet immédiat.

Le Conseil de Surveillance tient à le remercier pour sa contribution forte au développement du Groupe ces dernières années.

Ken McCall sera en charge des Pays et des Opérations jusqu’à la fin de l’année. Olivier Baldassari lui succèdera à compter du 1er Janvier.

Olivier Baldassari est actuellement VP Opérations et Logistique sur le périmètre USA au sein de Rexel, où il a fortement contribué à la transformation de l’activité. Il a une expérience reconnue dans le domaine des opérations et des technologies, comme leviers de transformation, dans des environnements business et des contextes culturels variés. Auparavant, il a occupé différentes fonctions de Direction au sein de Rexel (en France et en Europe du Sud), chez Delphi Corporation et chez Smurfit Kappa.

Enfin, un poste de Directeur Commercial et Expérience Client – couvrant les Ventes, le Marketing et les Clients – est créé. La création de cette fonction découle du besoin de poursuivre l’amélioration du parcours client proposé par l’ensemble des marques du portefeuille du Groupe et de placer l’ensemble des activités qui contribuent au chiffre d’affaires du Groupe sous une responsabilité unique.

Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint, membre du Directoire - actuellement en charge des Ventes, du Marketing, des Clients et de la Business Unit Low Cost - conservera ses responsabilités sur ce périmètre pendant la période de transition.

2/ L’organisation du Groupe en Business Units (Cars, Vans & Trucks, Low Cost, New Mobility, International Coverage) est désormais pleinement opérationnelle, avec pour chaque Business Unit des modèles de business et des développements stratégiques dédiés. L’intégration de Goldcar et de Buchbinder au sein de ces Business Units a été réalisée en moins de 9 mois. Toutes les Business Units connaissent actuellement une bonne dynamique de croissance et vont par ailleurs se focaliser dès à présent sur l’exploitation de leurs actifs et l’élargissement de leur base clients, de manière cohérente et coordonnée.

A cet effet, Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint, membre du Directoire, prend la Direction des Business Units à compter du 1er Décembre, afin d’assurer le plein déploiement de leurs stratégies.

José-Maria Gonzales, qui dirige actuellement Europcar Mobility Group en Espagne, est nommé Directeur de la Business Unit Cars, à compter du 1er Décembre. José-Maria Gonzales aura pour mission d’accélérer la transformation du métier historique du Groupe, en s’appuyant sur la digitalisation et sur des programmes « lean ».

La Direction des autres Business Units reste inchangée.

3/ La Digitalisation est au coeur de la stratégie du Groupe. Après le lancement du programme Click & Go* visant à digitaliser tout le parcours client, Europcar Mobility Group accélère désormais la digitalisation de son modèle opérationnel et organisationnel, avec notamment de nouvelles façons de travailler qui vont permettre de « booster » la capacité de sa plateforme et de d’offrir ainsi à ses clients des solutions et services de choix.

Dans ce contexte, Alexandre Crosby, fondateur de Ubeeqo et leader du programme « Connected Vehicles »** au sein du Groupe, est nommé Directeur du Développement Produit et rejoint le Comité Exécutif du Groupe à compter du 1er décembre. Il reportera à Caroline Parot, Présidente du Directoire.

Dans son nouveau rôle, Alexandre Crosby, prendra sous sa responsabilité tous les développements digitaux nécessaires au lancement et au déploiement rapide de programmes stratégiques du Groupe, tels que Click & Go*, Connected Vehicles** et Network as a Service (NaaS).

Par conséquent, le Comité Exécutif du Groupe est composé de :

Les membres du Directoire,

Juan-Carlos Azcona, Directeur de la Business Unit Low Cost,

Marcus Bernhardt, Directeur de la Business Unit International Coverage,

Aurélia Cheval, Directeur de la Stratégie du Groupe,

Xavier Corouge, Directeur Marketing et Digital du Groupe,

Alexandre Crosby, Directeur du Développement Produit du Groupe,

Stéphane Deux, Directeur des Systèmes d’Information du Groupe,

José-Maria Gonzales, Directeur de la Business Unit Cars,

Denis Langlois, Directeur des Ressources Humaines du Groupe,

Yvonne Leuschner, Directeur de la Business Unit Vans & Trucks,

Luc Péligry, Directeur Financier du Groupe

Franck Rohard, Secrétaire Général du Groupe,

Sheila Struyck, Directeur de la Business Unit Nouvelles Mobilités.

*Programme « Click&Go »: vise à digitaliser, simplifier, et ainsi enrichir le parcours client. Première livraison du programme : une App pour mobile permettant aux clients de gérer leurs réservations de véhicule, quel que soit le canal de réservation, leur offrant ainsi une expérience fluide, « sans couture » et « sans guichet ».

**Programme “Connected Vehicles”: aujourd’hui, Europcar Mobility Group a déjà 35.000 véhicules connectés au sein de sa flotte. Objectif du programme : construire une plateforme permettant de collecter toute la data, permettant ainsi un accès en temps réel à notre flotte et à la data des véhicules, levier clé d’amélioration du parcours client.

À propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services de chauffeur, auto-partage (car-sharing), partage de scooters, et location de voitures entre particuliers.

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 133 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Les marques de EUROPCAR MOBILITY GROUP:

Europcar – Leader européen de la location de voitures et utilitaires

Goldcar – Leader européen de la location de voitures low-cost

InterRent – Spécialiste de la location de voitures (segment moyen de gamme, focalisé sur les locations loisirs)

Buchbinder – Un des leaders de la location de voitures et utilitaires en Allemagne

Ubeeqo – Un des leaders européen de l’auto-partage en boucle fermée (BtB, BtC)

Bluemove – Société d’auto-partage espagnole

GoCar – Société d’auto-partage irlandaise

E-car Club – Société britannique proposant un club de voitures électriques en “pay-per-use”

Scooty – Start-up de partage de scooters électriques en libre-service

Brunel – Société de services chauffeur basée à Londres

Snappcar*: 2ème plus importante société de co-voiturage en Europe

Wanderio*: plateforme multimodale de recherche et de comparaison de moyens de transport

*participations minoritaires.

Plus d’informations sur :

www.europcar-mobility-group.com

