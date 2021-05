Europcar partenaire du Big Tour de Bpifrance, à la rencontre des entrepreneurs de France

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) :

Organisé par Bpifrance pour la 3ème année consécutive, le Big Tour a pour ambition de réunir et de valoriser l’entrepreneuriat français ainsi que les innovations et technologies qui font son excellence.

Le Big Tour 2021, c’est une tournée de 24 dates du 16 juillet au 20 août, dans 7 régions et sur tout le littoral, pour faire découvrir de façon ludique tout le savoir-faire entrepreneurial français au grand public et mettre en réseau les acteurs de cet écosystème.

L’événement rassemblera, selon les conditions sanitaires en vigueur, entrepreneurs locaux, grandes entreprises françaises, start-ups, personnalités publiques et société civile autour de rencontres et d’échanges, et permettra de mettre en lumière le dynamisme des territoires. La tournée 2021 est placée sous le thème du renouveau de l’économie française avec, au cœur de ce renouveau, les enjeux climatiques et l’emploi.

Pour la première année et pour cette édition 2021, Europcar Mobility Group – via sa marque phare Europcar - rejoint les partenaires du Big Tour et sera présent - avec ses équipes commerciales France et une flotte de véhicules dédiée à l’événement - sur toutes les dates de la tournée. Ce sera notamment l’occasion pour Europcar de présenter plus en détail ses nouvelles offres d’abonnement, pensées pour les besoins des entreprises et collectivités en recherche de flexibilité, et lancées en mars dernier sur le marché français.

Isabel Martinez, Directrice Générale Europcar Mobility Group France : « Etre partenaires du Big Tour cette année a beaucoup de sens : c’est pour nous l’opportunité de dire aux entreprises françaises et plus globalement, aux territoires, que nous, Europcar, nous sommes plus que jamais à leurs côtés.

Nous les avons accompagnées tout au long de la crise du COVID-19 : en trouvant avec elles des solutions de mobilité pour favoriser leur résilience et faire face à des pics et des creux d’activité, en leur fournissant les véhicules dont elles avaient besoin pour s’adapter au contexte et assurer la continuité de leur activité et leurs livraisons, par exemple.

Nous sommes aussi là pour les accompagner dans leur relance. Merci aux équipes de Bpifrance de nous avoir proposé cette belle opportunité de partenariat ! Nous sommes fiers de rejoindre l’étendard Big Tour ».

