Europe: Le secteur manufacturier se contracte encore

* ZONE EURO - CINQUIÈME MOIS DE CONTRACTION DE L'ACTIVITÉ

LONDRES - L'activité du secteur manufacturier dans l'ensemble de la zone euro s'est encore contractée en juin, et de manière plus marquée qu'estimé initialement, montrent lundi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle IHS Markit.

L'indice PMI du secteur est revenu à 47,6 contre 47,8 en première estimation et 47,7 en mai. Il reste pour le cinquième mois consécutif sous le seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité.

A 48,5 après 48,9 en mai, le sous-indice mesurant la production, qui entre dans la composition de l'indice PMI composite attendu mercredi et est considéré comme un bon baromètre de l'évolution de l'activité économique dans son ensemble, est lui aussi inférieur à 50 pour le cinquième mois d'affilée.

Les nouvelles commandes ont diminué pour le neuvième mois d'affilée et les effectifs ont été réduits pour le deuxième mois consécutif, montre aussi l'enquête.

* ALLEMAGNE - SIXIÈME MOIS DE CONTRACTION POUR LE SECTEUR MANUFCTURIER

BERLIN - L'activité du secteur manufacturier allemand, très exposé à l'exportation, s'est contractée en juin pour le sixième mois d'affilée, montrent les résultats de l'enquête IHS Markit publiés lundi.

L'indice PMI manufacturier a atteint un pic de quatre mois à 45,0 mais n'en demeure pas moins en dessous du seuil de 50 qui sépare la contraction de la croissance. L'indice de juin est en outre inférieur à une première estimation qui le donnait à 45,4.

Le secteur manufacturier, qui contribue pour 20% à la première économie d'Europe, a souffert d'une demande atone qui a pesé sur les commandes et l'emploi.

"Bien qu'ayant monté en juin, le PMI manufacturier allemand reste nettement en territoire de contraction, le secteur continuant de souffrir des tensions commerciales globales, du ralentissement de l'automobile et de la persistance des incertitudes", commente Phil Smith, économiste d'IHS Markit.

* FRANCE - ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE EN JUIN

PARIS - La croissance de l'activité dans le secteur manufacturier en France a accéléré en juin pour atteindre un rythme sans précédent depuis septembre 2018, alimentée par un retour dans le vert de la production et des nouvelles commandes, selon la version définitive de l'indice IHS Markit publiée lundi.

L'indice PMI synthétique du secteur manufacturier s'est établi à 51,9, en nette hausse par rapport à sa valeur de 50,6 en mai et à peine en-deçà de sa première estimation "flash" de 52,0 publiée le 21 juin.

Evoluant donc pour le deuxième mois consécutif au-dessus du seuil de 50, qui distingue expansion et contraction de l'activité, cet indice enregistre sa plus forte croissance en neuf mois.

La composante production de l'indice a atteint son plus haut niveau depuis août 2018 et celle des nouvelles commandes s'est établie à un plus haut depuis septembre 2018.

* GRANDE-BRETAGNE - LA CROISSANCE DANS L'INDUSTRIE AU PLUS BAS DEPUIS 2013

LONDRES - L'activité du secteur manufacturier britannique a subi en juin sa chute la plus violente depuis plus de six ans dans un contexte marqué par les incertitudes liées au Brexit et les tensions commerciales, montrent lundi les résultats de l'enquête mensuelle IHS Markit.

L'indice PMI manufacturier est tombé à 48,0 après 49,4 en mai, au plus bas depuis février 2013, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un repli bien moins marqué à 49,2.

La composante de la production est revenue à 47,2 après 50,3 en mai et traduit la plus forte contraction depuis octobre 2012.

La demande à l'export a baissé pour le troisième mois d'affilée.

* ITALIE - NEUVIÈME MOIS DE BAISSE DE L'ACTIVITÉ

ROME - L'activité du secteur industriel italien a baissé en juin pour le neuvième mois consécutif et son recul a été légèrement plus marqué qu'attendu.

L'indice PMI manufacturier est revenu à 48,4 après 49,7 en mai; le consensus Reuters le donnait à 48,8.

Le sous-indice des nouvelles commandes est revenu à 47,4 après 49,6 en mai.

* ESPAGNE - PLUS FORTE CONTRACTION DE L'ACTIVTIÉ DEPUIS 2013

MADRID - L'activité du secteur manufacturier espagnol a subi en juin sa contraction la plus marquée depuis plus de six ans et les nouvelles commandes ont diminué.

L'indice PMI du secteur est tombé à 47,9 après 50,1 en mai, revenant pour la deuxième fois depuis février sous le seuil de 50 séparant expansion et contraction de l'activité. Il inscrit ainsi son plus bas niveau depuis avril 2013.

Le sous-indice de la production est revenu à 47,4 contre 50,0 en mai et traduit la première baisse de production du secteur depuis novembre 2013.

"Les dernières données montrent qu'il y a un risque réel que le secteur industriel ait fini par peser sur l'évolution de l'activité économique au deuxième trimestre", commente Paul Smith, directeur économique d'IHS Markit.

* PAYS-BAS - LE PMI MANUFACTURIER AU PLUS BAS DEPUIS SIX ANS

AMSTERDAM - La croissance de l'activité du secteur manufacturier néerlandais est revenue en juin à son plus bas niveau depuis six ans, l'indice PMI NEVI/IHS Markit tombant à 50,7 après 52,2 en mai.

La chute des nouvelles commandes explique ce recul marqué, précise IHS Markit, ajoutant que "les industriels ont vidé leurs stocks à cadence élevée et coupé dans leurs achats pour la première fois depuis plus de trois ans".