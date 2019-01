Europe One : Commentaire du 14/01/2019

ENFIN ! Voilà, en un seul mot, le résumé de l’état d’esprit des gérants en ce début d’année en fanfare sur les marchés. On assiste – enfin – à un regain de confiance des investisseurs sur les valorisations, particulièrement sur certains secteurs massacrés en fin d’année dernière. Ce retour en grâce des actifs cycliques a également été favorisé par des données rassurantes concernant l'emploi US, les propos plus accommodants des banquiers centraux, mais surtout les espoirs d'issue favorable concernant les négociations sino-américaines sur le conflit commercial qui les oppose. Quelques dégagements sont néanmoins observables depuis vendredi dernier, sur fond d’enlisement de la crise politique US liée au mur du Président Trump, qui alimente le « shutdown » des administrations.



Au niveau sectoriel, signe qui en dit long sur le retour d’appétence pour le risque, ce sont les télécoms qui ont affiché la seule baisse des dix grands compartiments, perdant 2.3% sur la semaine. A l’inverse les cycliques, largement sacrifiées fin 2018, reprenaient plus de 3.5%, certains sous-secteurs affichant même des gains de plus de 10%, comme les jouets, produits de loisir ou articles et biens ménagers. On a également observé un gros rebond dans les semi-conducteurs, qui avaient fortement chuté après le récent avertissement d’Apple. ST Micro a ainsi repris plus de 12%, et AMS 23%.



Dans ce contexte, Europa One a repris de précieux points sur son indice de référence, affichant un bond de plus de 4.09% quand le Stoxx Europe 600 NR, largement plus défensif, ne reprenait que 1.71%. La surperformance a été portée par les semi-conducteurs, ST Micro et Siltronic ont respectivement gagné 12.7 et 7.5%, le rebond de Trigano (+12.3%) qui a rassuré lors de sa publication, ou encore l’industrielle AMG qui s’est adjugé +11.5%. Sans surprise dans les rares baisses, -(inférieures à 1%), on trouvait de très larges capitalisations, plutôt défensives, comme L’Oréal ou Shell.



Nous sommes raisonnablement optimistes pour ce début d’année mais prudents malgré tout. Nous n’avons pas augmenté le risque de la sélection et plusieurs arbitrages sont prévus au cours du mois de janvier pour réajuster notre portefeuille en fonction de nouvelles stratégies intégrant la délicate phase de marché de la fin 2018.