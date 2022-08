Europe/PMI-Contraction de l'activité en Allemagne avec l'inflation et la crainte sur le gaz

PARIS, 3 août (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur des services en Europe, publiés mercredi:

* ALLEMAGNE - PREMIÈRE CONTRACTION DEPUIS DÉCEMBRE

BERLIN - L'activité dans le secteur allemand des services est tombée en contraction en juillet après six mois de croissance, l'augmentation des prix et les craintes liées à l'approvisionnement en gaz ayant mis un frein à la reprise qui a suivi l'amélioration de la crise sanitaire.

L'indice PMI des services est ressorti à 49,7 contre 52,4 en juin. L'estimation "flash" l'avait donné à 49,2.

"Les prévisions des prestataires de services concernant l'activité future sont devenues en juillet négatives pour la première fois en plus de deux ans, signe d'une demande déjà plus faible et des préoccupations croissantes concernant une éventuelle pénurie de gaz", a déclaré Phil Smith, directeur associé économique chez S&P Global.

Le PMI composite, qui rassemble les services et l'industrie manufacturière, est en baisse à 48,1 après 51,3.

C'est la première fois depuis décembre que les deux indices passent sous la barre 50 qui sépare la croissance de la contraction. (Reportage Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)