Europe/PMI-Contraction inattendue dans le secteur privé allemand

PARIS, 22 juillet (Reuters) - Principaux résultats provisoires des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat en Europe, publiés vendredi :

* ALLEMAGNE - L'INDICE COMPOSITE AU PLUS BAS EN PLUS DE DEUX ANS

BERLIN - L'activité dans le secteur privé en Allemagne a enregistré une contraction surprise en juillet, selon les résultats préliminaires d'une enquête auprès des directeurs d'achat, les entreprises étant touchées par les pressions inflationnistes et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

L'indice PMI composite calculé par IHS Markit auprès des directeurs d'achat, qui rassemble les secteurs manufacturier et des services, a reculé à 48,0, son plus bas niveau depuis plus de deux ans, après 51,3. Le consensus Reuters tablait sur un recul moindre, à 50,1.

L'indice pour le seul secteur des services est baisse à 49,2 après 52,4 en juin et 51,2 pour le consensus et l'indice pour le secteur manufacturière ressort à 49,2 après 52,0 et 50,6 pour le consensus.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"Une accumulation de divers obstacles a contribué à pousser l'économie allemande en territoire de contraction pour la première fois en 2022 jusqu'à présent", a déclaré Paul Smith, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

L'incertitude causée par la guerre en Ukraine, les retards d'approvisionnement et l'inflation sont à l'origine de "la pire performance de l'activité du secteur privé depuis l'apogée de la première vague de COVID-19 au printemps 2020", a-t-il poursuivi.

"Il n'est donc pas étonnant que les anticipations des entrepreneurs soient ensuite tombées en territoire négatif pour la première fois depuis plus de deux ans", a ajouté Paul Smith. (Reportage Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)