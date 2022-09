Europe/PMI-Deuxième mois de contraction de l'activité manufacturière en Allemagne

BERLIN, 1er septembre - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe publiés jeudi :

* ALLEMAGNE - L'INFLATION IMPACTE LA DEMANDE

BERLIN - L'activité dans le secteur manufacturier allemand s'est contracté pour un deuxième mois consécutif en août alors que les incertitudes économiques et la forte inflation ont de nouveau pesé sur l'indice des nouvelles commandes.

L'indice PMI pour l'industrie manufacturière - qui représente environ un cinquième de l'économie allemande - est tombé à 49,1, son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, contre 49,3 en juillet et 49,8 en estimation "flash".

"Les nouvelles commandes ont continué d'afficher un faible niveau (...) De nombreux industriels accumulent des stocks de produits finis, les ventes sont décevantes, ce qui constitue un risque pour la performance du secteur dans les mois à venir, car ces entreprises cherchent à adapter leur production à la demande et à réduire leurs achats en conséquence", a déclaré Phil Smith, directeur associé chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice des nouvelles commandes n'a que légèrement progressé à 40,9, contre 40,1 le mois précédent qui marquait un plus bas depuis mai 2020. (Reportage Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)