Bourse de Londres : Europe/PMI-En Grande-Bretagne, les commandes chutent et l'emploi ralentit 23/11/2022 | 10:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires LONDRES, 23 novembre (Reuters) - L'évolution de l'activité dans le secteur privé britannique est restée proche de son plus bas niveau depuis près de deux ans en novembre sur fond de baisse des commandes et de ralentissement de l'emploi, ce qui confirme le risque de récession, montrent mercredi les premiers résultats de l'enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI composite "flash", qui réunit les secteurs de l'industrie manufacturière et des services, est très légèrement remonté, à 48,3 après 48,2 en octobre. Ce dernier chiffre marquait son plus bas niveau depuis janvier 2021. "Une nouvelle baisse accentuée de l'activité des entreprises en novembre s'ajoute aux signes de plus en plus nombreux montrant que le Royaume-Uni est en récession, le PIB se dirigeant vers une deuxième baisse trimestrielle consécutive sur les derniers mois de 2022", a déclaré Chris Williamson, chef économiste de S&P Global Market Intelligence. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un PMI composite "flash" en baisse à 47,5. Le PMI "flash" du secteur des services, à 48,8, est resté stable d'un mois sur l'autre, tout comme celui du secteur manufacturier, à 46,2. L'enquête montre aussi une baisse des nouvelles commandes d'une ampleur sans précédent depuis janvier 2021 et un ralentissement de la croissance des effectifs. "Le moral des entreprises reste parmi les plus sombres observés au cours du dernier quart de siècle", a souligné Chris Williamson, ce qu'il explique entre autres par l'impact de l'inflation, de la guerre en Ukraine, de la baisse des exportations, de la remontée des taux d'intérêt, du resserrement budgétaire et de l'incertitude politique. Les entreprises interrogées ont cependant fait état de pressions inflationnistes au plus bas depuis plus d'un an même si elles restent historiquement élevées. (Reportage David Milliken, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© Reuters 2022