Europe/PMI-L'activité manufacturière en France a échappé à la contraction en août

PARIS, 1er septembre (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe publiés jeudi:

* FRANCE - CROISSANCE SURPRISE DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER

PARIS - L'activité manufacturière en France a légèrement augmenté en août, malgré une première estimation "flash" indiquant une contraction, alors que les pressions inflationnistes sur la deuxième plus grande économie de la zone euro semblent pour l'heure plafonnées, montrent les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global.

L'indice PMI du secteur a progressé à 50,6, après 49,5 en juillet. Une première estimation l'avait donné en contraction à 49,0.

"Les données PMI d'août continuent de souligner la fragilité du secteur manufacturier français, l'évolution de certains indicateurs de l'enquête faisant en outre craindre une accentuation de la contraction dans les prochains mois", a déclaré Joe Hayes, économiste senior de S&P.

"Sur une note légèrement plus positive toutefois, les baisses de la production et des nouvelles commandes ayant quelque peu ralenti par rapport à juillet, on peut également espérer que la contraction du secteur manufacturier conserve un rythme marginal. En outre, les tensions sur les prix semblent, pour l'heure, avoir plafonné, "a-t-il ajouté.

Le sous-indice composante mesurant l'évolution des nouvelles commandes est ressorti à 44,8, en hausse de 1,8 point, et celui de la production a gagné deux points pour atteindre 46,6.

Ces deux composantes restent en territoire de contraction pour le troisième mois consécutif. (Reportage Benoit Van Overstraeten, version française Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)