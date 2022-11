Europe/PMI-La crise dans l'industrie s'accentue

LONDRES, 2 novembre (Reuters) - La baisse de l'activité dans le secteur manufacturier de la zone euro a été plus marquée encore qu'estimé initialement en octobre, confirmant que le secteur est entré en récession, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI manufacturier a reculé à 46,4, au plus bas depuis 29 mois, après 48,4 en septembre. Une première estimation l'avait donné à 46,6.

Un sous-indice mesurant l'évolution de la production, qui entre dans le calcul du PMI composite attendu vendredi, a chuté à 43,8 après 46,3 et affiche désormais cinq moins consécutifs sous la barre des 50 séparant expansion et contraction.

"En octobre, les nouvelles commandes ont baissé à un rythme que nous avions rarement observé en 25 ans de recueil de données; il n'y a que pendant les pires mois de la pandémie et au plus haut de la crise financière mondiale entre 2008 et 2009 que la baisse a été encore plus forte", souligne Joe Hayes, économiste senior de S&P Global Market Intelligence.

Le sous-indice des nouvelles commandes est tombé à 37,9 le mois dernier après 41,3 en septembre en dépit d'un léger reflux des tensions inflationnistes, qui restent historiquement élevées.

"Le sentiment des entreprises manufacturières est resté ancré en territoire négatif en octobre, ce qui suggère que les entreprises s'attendent à voir des conditions difficiles persister pendant une bonne partie de 2023", ajoute Joe Hayes. (Reportage Jonathan Cable, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)