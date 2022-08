Europe/PMI-La croissance de l'activité a ralenti dans l'industrie britannique

LONDRES, 1er août (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe, publiés lundi :

* ROYAUME-UNI - LE PMI MANUFACTURIER AU PLUS BAS EN 25 MOIS

LONDRES - L'activité manufacturière britannique et les nouvelles commandes ont reculé en juillet à leurs rythmes le plus rapides depuis mai 2020 face à la hausse des coûts et au ralentissement de la demande.

En baisse à 52,1 après 52,8 en juin, l'indice PMI manufacturier traduit une ralentissement de la croissance de l'activité dans ce secteur au Royaume-Uni.

Les indices sur la production et sur les nouvelles commandes ont fortement baissé et ont atteint leurs plus bas niveaux depuis le début de la pandémie de COVID-19.

"La réduction des nouvelles commandes est liée à la crise du coût de la vie, à la faiblesse de la demande intérieure, à l'incertitude des clients, à une météo plus chaude qu'à l'accoutumée et à la baisse des nouvelles commandes à l'exportation", a indiqué S&P Global dans un communiqué. (Reportage Andy Bruce, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)