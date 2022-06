Europe/PMI-La croissance de l'activité manufacturière continue de ralentir

1er juin (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe publiés mercredi:

* ZONE EURO - L'INDUSTRIE ENCORE À LA PEINE EN MAI

LONDRES - La croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro a ralenti en mai, montre l'enquête mensuelle de S&P Global, l'indice PMI du secteur revenant à 54,6 après 55,5 en avril, soit au plus bas depuis novembre 2020.

Il dépasse toutefois l'estimation "flash" publiée le mois dernier, qui l'avait donné à 54,4.

La composante de la production, qui entre dans le calcul de l'indice PMI composite, est en hausse à 51,3 après 50,7 mais celle des nouvelles commandes a reculé à 48,7 après 51,6, tombant pour la première fois depuis juin 2020 sous le seuil de 50, ce qui traduit une diminution des carnets de commandes.

Au-delà des difficultés persistantes d'approvisionnement et de la hausse continue des prix, les difficultés de l'industrie manufacturière "ont aussi été exacerbées par le transfert de la demande vers les services", a déclaré Chris Williamson, chef économiste de S&P Global en référence à l'impact de la levée des restrictions sanitaires, qui profite entre autres au secteur des loisirs et du tourisme.

* ALLEMAGNE - LÉGER MIEUX POUR LA PRODUCTION MAIS LES COMMANDES BAISSENT

BERLIN - La production du secteur manufacturier allemand s'est un peu accélérée en mai, les entreprises augmentant leurs effectifs et, pour certaines, profitant de la disponibilité accrue de certaines matières premières, mais les nouvelles commandes ont continué de diminuer, montre l'enquête de S&P Global.

L'indice PMI manufacturier est ainsi remonté à 54,8 contre 54,7 en première estimation et 54,6 en avril, son plus bas niveau en 20 mois.

Les difficultés d'approvisionnement continuent toutefois de freiner la croissance de l'activité et les nouvelles commandes restent orientées à la baisse, souligne S&P Global.

"La production manufacturière a encore du chemin à faire pour rattraper le niveau de la demande mais la diminution du rythme des commandes en attente constitue une indication supplémentaire du rattrapage en cours", a déclaré Phil Smith, directeur économique associé de S&P Global Market Intelligence.

* FRANCE - LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ AU PLUS BAS DEPUIS SEPT MOIS

PARIS - La croissance de l'activité du secteur manufacturier français a de nouveau ralenti en mai pour tomber à son plus bas niveau depuis sept mois, en raison de l'impact de l'inflation et des difficultés d'approvisionnement sur la production et les commande, montre l'enquête mensuelle de S&P Global.

L'indice PMI manufacturier est revenu à 54,6 après 55,7 en avril; ce chiffre, le plus bas enregistré depuis octobre, dépasse toutefois légèrement la première estimation publiée le mois dernier, qui le donnait à 54,5.

Son recul s'explique principalement par la dégradation des nouvelles commandes "pratiquement à l'arrêt" en mai, précise l'enquête.

Les délais de livraison ont parallèlement continué de s'allonger, précise S&P Global.

GB-LE PMI MANUFACTURIER AU PLUS BAS DEPUIS 16 MOIS

LONDRES - La croissance de l'activité du secteur manufacturier britannique est tombée en mai à son plus bas niveau depuis janvier 2021, les industriels continuant de souffrir de l'impact de l'inflation sur la consommation, montre l'enquête mensuelle de S&P Global.

L'indice PMI sectoriel est revenu à 54,6 après 55,8 en avril, un chiffre inchangé par rapport à l'estimation "flash" publiée le mois dernier.

Le ralentissement a touché simultanément la production, les nouvelles commandes et l'emploi, précise S&P Global, tandis que les coûts des industriels et leurs prix de vente continuaient d'augmenter, bien qu'à un rythme légèrement plus lent que ne le suggéraient les premiers résultats de l'enquête.

Les commandes à l'export affichent leur baisse la plus marquée depuis juin 2020, les entreprises évoquant l'impact du Brexit, les retards de livraison et la guerre en Ukraine.

(Bureaux européens de Reuters; version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)