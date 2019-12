Europe/PMI-Le secteur manufacturier reste en contraction mais il y a du mieux

PARIS/LONDRES/BERLIN, 2 décembre (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe:

* ZONE EURO - DU MIEUX MAIS LE SECTEUR MANUFACTURIER DEMEURE EN CONTRACTION

LONDRES - Le secteur manufacturier de la zone euro a connu en novembre un dixième mois consécutif de contraction mais les chiffres publiés lundi suggèrent que le pire est peut-être passé.

L'indice de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) s'affiche à 46,9, contre une première estimation à 46,6 et après 45,9 en octobre.

S'il se redresse, il n'en reste pas moins sous le seuil de 50 séparant la contraction de la croissance de l'activité.

Le sous-indice de la production, qui entrera dans le calcul de l'indice composite attendu mercredi, est lui aussi en amélioration, à 47,4 contre 46,6 en octobre.

"L'indice manufacturier témoigne encore d'un déclin marqué mais certains signaux encourageants alimenteront l'espoir que le pire est passé pour les producteurs de la zone euro", commente Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit.

* ALLEMAGNE - LA CONTRACTION DU SECTEUR MANUFACTURIER S'ATTÉNUE

BERLIN - Comme dans l'ensemble de la zone euro, la contraction du secteur manufacturier s'est atténuée en novembre dans la première économie d'Europe.

L'indice IHS Markit qui mesure son activité s'améliore légèrement pour le deuxième mois consécutif, à 44,1 contre une première estimation à 43,8. Il reste cependant sous le seuil de 50, et donc en territoire de contraction, pour le 11e mois d'affilée.

"Il y a des signes encourageants dans les indicateurs les plus avancés de l'enquête, comme les nouvelles commandes, qui baissent à leur rythme le plus lent depuis janvier, et les anticipations de production, qui reviennent de justesse en territoire positif", commente Phil Smith, économiste d'IHS Markit.

* FRANCE - L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE À UN PIC DE CINQ MOIS

PARIS - La croissance de l'activité manufacturière en France a touché en novembre un pic de cinq mois, portée par une forte demande.

L'indice de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) ressort à 51,7 contre une première estimation à 51,6 et après 50,7 en octobre.

Il s'éloigne ainsi davantage de la barre de 50 séparant la contraction de la croissance et atteint son plus haut niveau depuis le mois de juin.

Les chiffres montrent que les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance en novembre après deux mois de repli, ce qui indique que la demande repart.

* GRANDE-BRETAGNE - LA CONTRACTION DU SECTEUR MANUFACTURIER SE CONFIRME

LONDRES - Le secteur manufacturier de la Grande-Bretagne a connu en novembre son septième mois consécutif de contraction consécutif, du jamais vu depuis la crise financière.

L'indice IHS Markit/CIPS qui mesure son activité est tombé à 48,9 contre 49,6, l'industrie britannique subissant la pression de la perspective du Brexit ainsi de la guerre commerciale.

Le chiffre de novembre est supérieur à une première estimation à 48,3 mais n'en demeure pas moins nettement en territoire de contraction.

Les producteurs britanniques souffrent non seulement d'un nouveau délai pour la sortie de l'Union européenne mais également des incertitudes précédant les élections législatives anticipées du 12 décembre, explique Rob Dobson, économiste d'IHS Markit.

* ITALIE - LE SECTEUR MANUFACTURIER RESTE EN CONTRACTION

ROME - L'activité manufacturière de la troisième économie de la zone euro est restée en contraction en novembre pour le 14e mois consécutif.

L'indice de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) s'affiche à 47,6 contre 47,7 en octobre.

Une enquête Reuters auprès de 10 analystes prévoyait un indice à 47,5 pour novembre.

Le sous-indice des nouvelles commandes a décliné à 46,7 contre 47,1 en octobre. Les sous-indices de la production et de l'emploi sont en revanche en amélioration.

