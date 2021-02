Europe/PMI-Le secteur manufacturier reste vigoureux mais des menaces planent

1er février (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe:

ZONE EURO - LE SECTEUR MANUFACTURIER RÉSISTE MAIS LES RESTRICTIONS PÈSENT

LONDRES - Le secteur manufacturier de la zone euro a bien résisté en janvier mais sa croissance s'est légèrement ralentie en raison des nouvelles mesures de confinement prises dans plusieurs pays pour tenter d'endiguer la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI manufacturier est tombé à 54,8 en janvier dans sa version définitive après 55,2 en décembre. L'indice de janvier est toutefois légèrement supérieur à une première estimation qui l'avait donné à 54,7.

"La production manufacturière de la zone euro à continué de croître de manière soutenue début 2021 mais le rythme de la croissance a touché son plus bas niveau depuis le début de la reprise, de nouvelles mesures de confinement et des perturbations dans l'approvisionnement ayant posé de nouveaux défis aux industriels de la région", commente Chris Williamson, économiste d'IHS Markit.

* ALLEMAGNE-LA PRODUCTION RESTE SOUTENUE, L'AVENIR PLUS INCERTAIN

BERLIN - Les tensions sur l'approvisionnement menacent de freiner le secteur manufacturier allemand, qui reste pour l'instant en croissance en dépit des restrictions en vigueur pour tenter de freiner la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI manufacturier a reculé à 57,1 en janvier (légèrement au-dessus de l'estimation initiale qui le donnait à 57,0) après 58,3 en décembre.

Dans l'immédiat, les goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement se traduisent par des hausses de prix, explique Phil Smith, chef économiste d'IHS Markit.

"L'enquête fait ressortir des motifs d'inquiétude concernant l'influence croissance des retards d'approvisionnement", dit-il. "L'augmentation de la demande d'entrants des industriels, conjuguée à des pénuries de matières premières et de conteneurs pour le transport, a créé la pire des situations pour les chaînes d'approvisionnement, l'enquête de janvier montrant une augmentation record des délais."

Il ajoute que "si l'impact sur les niveaux effectifs de production semble limité pour l'instant puisque la production suit le rythme des nouvelles commandes, on observe une baisse des niveaux de stocks chez les industriels, et donc un risque croissant de perturbations".

* FRANCE - LA CROISSANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER S'ACCÉLÈRE

PARIS - La croissance du secteur manufacturier en France s'est accélérée en janvier pour atteindre son rythme le plus rapide depuis six mois, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI).

L'indice du secteur manufacturier s'affiche à 51,6 contre 51,1 en décembre et atteint son plus haut niveau depuis juillet dernier, la reprise de la demande l'ayant emporté sur les craintes de nouvelles mesures de restriction face à la pandémie de coronavirus.

L'indice de janvier est légèrement supérieur à une première estimation à 51,5 et s'installe plus confortablement au-dessus du seuil de 50, soit en territoire de croissance.

"Les résultats des PMI de janvier sont caractéristiques de la situation actuelle, avec des conditions qui commencent à s'améliorer en raison d'attentes d'une reprise mais une production qui demeure contenue à cause des mesures de restriction en place pour tenter de freiner la propagation du COVID-19", commente Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit.

* ROYAUME-UNI - ÉPIDÉMIE ET BREXIT FREINENT LA CROISSANCE

LONDRES - La croissance de l'activité du secteur manufacturier britannique est tombée en janvier à son plus bas niveau en trois mois, pénalisée à la fois par l'impact du COVID-19 et par celui du Brexit, qui ont pesé sur les nouvelles commandes à l'export tandis que des perturbations apparaissaient dans les chaînes d'approvisionnement, favorisant les tensions inflationnistes.

L'indice PMI manufacturier définitif ressort à 54,1 donc au-dessus de la première estimation qui l'avait donné à 52,9 mais en baisse par rapport au plus haut de trois ans atteint en décembre à 57,5, lorsque les industriels avaient accru leur production en prévision de l'entrée en vigueur le 1er janvier du nouveau régime des échanges commerciaux avec l'Union européenne.

Le ralentissement a surtout touché les petites et moyennes entreprises, précise l'enquête.

"Alors que de nombreux pays voient les industriels apporter un soutien plus que nécessaire à la croissance économique au moment où le COVID-19 frappe le secteur des services, le secteur manufacturier du Royaume-Uni n'est pas loin de caler", souligne Rob Dobson, directeur d'IHS Markit.

La baisse des nouvelles commandes et une diminution marquée des stocks d'entrants a pesé sur l'indice PMI en janvier. Et IHS Markit précise que l'allongement des délais de livraison des fournisseurs a fortement augmenté tandis que l'inflation des prix d'achat atteignait son plus haut niveau depuis quatre ans.

(Bureaux européens de Reuters, version française Marc Angrand et Patrick Vignal)