Europe/PMI-Les services brillent, l'industrie souffre

22 avril (Reuters) - Principaux résultats provisoires des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat en Europe, publiés vendredi:

* ZONE EURO - SIGNES DE DIVERGENCE ENTRE INDUSTRIE ET SERVICES

LONDRES - La croissance de l'activité du secteur privé de la zone euro s'est accélérée en avril grâce au dynamisme des services, les consommateurs semblant pour l'instant ignorer la hausse des prix, montrent les premiers résultats des enquêtes de S&P Global, alors que les industriels souffrent des difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19, exacerbées par la guerre en Ukraine et les confinements en Chine.

L'indice PMI "flash" composite, considéré comme un bon baromètre de l'évolution globale de l'activité, ressort en hausse à 55,8 après 54,9 en mars alors que le consensus Reuters le donnait en baisse à 53,9.

Celui des services a atteint son plus haut niveau depuis huit mois à 57,7 après 55,6 mais celui de l'industrie manufacturière a reculé à 55,3, au plus bas depuis 16 mois, après 56,5 le mois dernier. Et le sous-indice de la production manufacturière est tombé à 50,4 après 53,1.

"Avril reflète une économie à deux vitesses dans la zone euro. L'industrie s'est rapprochée de la stagnation en raison des contraintes persistantes d'approvisionnement, de la hausse des prix et des signes montrant que les dépenses souffrent de l'aversion au risque due à la guerre", commente Chris Williamson, chef économiste de S&P Global.

"Avril a aussi vu les industriels souffrir d'un transfert de la demande des biens vers les services sur fond d'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, avec notamment une hausse record des dépenses dans des activités comme le tourisme et les loisirs."

* ALLEMAGNE-SIGNES DE RALENTISSEMENT DANS L'INDUSTRIE

BERLIN - La croissance du secteur industriel allemand a ralenti en avril en raison des difficultés d'approvisionnement et de la baisse des nouvelles commandes, tandis que celle des services s'accélérait, montrent les résultats provisoires de l'enquête S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI "flash" manufacturier a reculé à 54,1 après 56,9 en mars, au plus bas depuis 20 mois, et les nouvelles commandes ont subi leur première baisse depuis près de deux ans.

Celui des services a parallèlement atteint son plus haut niveau depuis huit mois à 57,9 après 56,1 le mois dernier, profitant de l'allègement des restrictions sanitaires.

Le PMI "flash" composite, qui combine industrie et services, baisse lui aussi, à 54,5 mais dépasse les attentes puisque le consensus Reuters le donnait à 54,1.

"On observe une divergence croissance des performances des secteurs manufacturier et des services allemands", souligne Phil Smith, directeur associé de S&P Global, ajoutant que le dynamisme des services risque de n'assurer qu'un soutien temporaire à la croissance avant de souffrir des retombées des difficultés de l'industrie.

* FRANCE - LA CROISSANCE AU PLUS HAUT DEPUIS 2018

PARIS - La croissance de l'activité du secteur privé français a atteint en avril son rythme le plus élevé depuis plus de quatre ans, montrent les résultats provisoires des enquêtes de S&P Global, les entreprises profitant de l'assouplissement des restrictions sanitaires, du redressement du marché du travail et de la croissance des commandes.

L'inflation reste toutefois une préoccupation importante pour beaucoup d'entre elles, souligne S&P Global.

L'indice PMI "flash" des services ressort à 58,8 après 57,4 en mars, alors que le consensus le donnait en baisse à 56,5.

Celui du secteur manufacturier est lui aussi en hausse à 55,4 après 54,7 le mois dernier et 53,0 attendu et le PMI "flash" composite atteint 57,5 après 56,3. Tous deux sont au plus haut depuis janvier 2018, précise S&P Global. (Version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)