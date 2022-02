Europe/PMI: Nette amélioration de l'activité et des commandes

(Reuters) - Principaux résultats provisoires des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat en Europe, publiés lundi:

* ALLEMAGNE - LA CROISSANCE AU PLUS HAUT DEPUIS SIX MOIS

BERLIN - L'amélioration de la demande de services a porté la croissance de l'activité du secteur privé allemand à son plus haut niveau depuis six mois, montrent les premiers résultats de l'enquête d'IHS Markit.

L'indice PMI "flash" des services, à 56,6 après 52,2 en janvier, ressort au plus haut depuis le mois d'août.

Le PMI composite atteint 56,2 après 53,8 le mois dernier, malgré le recul de l'indice du secteur manufacturier, à 58,5 après 59,8 et contre 59,5 attendu, l'absentéisme lié au COVID-19 ayant occulté une forte augmentation des commandes et une amélioration du fonctionnement des chaînes d'approvisionnement.

"L'économie allemande a continué de reprendre de l'élan en février après une brève stagnation de l'activité en décembre", a commenté Phil Smith, directeur associé d'IHS Markit.

"Même si la croissance de la production de biens a ralenti, les chiffres des nouvelles commandes affichent leur plus forte hausse depuis six mois", ajoute-t-il.

* FRANCE - LA CROISSANCE PLUS FORTE QU'ATTENDU

PARIS - L'activité du secteur privé français a progressé plus nettement qu'attendu en février selon l'enquête d'IHS Markit, grâce à l'amélioration de la situation sanitaire et à la hausse de la demande de biens et de services.

L'indice PMI flash du secteur des services ressort en hausse à 57,9 après 53,1 en janvier alors que le consensus Reuters le donnait à 53,6.

Celui du secteur manufacturier est lui en hausse, à 57,6 après 55,5 le mois dernier, alors que les économistes et analystes l'attendaient stables.

Le PMI composite, qui regroupe les deux secteurs, atteint ainsi 57,4 après 52,7 en janvier et contre 53,1 attendu.

"La baisse de janvier se révèle de courte durée, la croissance de l'activité des entreprises s'est fortement accélérée en février pour atteindre son plus haut niveau depuis juin", souligne Joe Hayes, économiste senior d'IHS Markit.

"Maintenant que la trajectoire du COVID-19 en France est orientée à la baisse, cela devrait continuer de favoriser une hausse des niveaux d'activité dans les deux secteurs."

(Reportage Sudip Kar-Gupta à Paris et Zuzanna Szymanska à Berlin, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)