Europe/PMI-Zone euro-La contraction de l'industrie se confirme en mars (actualisé)

(Actualisé avec la Grande-Bretagne)

PARIS, 1er avril (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe:

* ZONE EURO - INDICE PMI MANUFACTURIER AU PLUS BAS DEPUIS AVRIL 2013

LONDRES - Les entreprises industrielles ont connu en mars leur plus mauvais mois depuis près de six ans et les indicateurs avancés ne signalent pas d'amélioration à venir.

L'indice PMI IHS Markit des directeurs d'achats dans l'industrie a subi sa huitième contraction d'affilée, ressortant à 47,5 en mars contre 47,6 en estimation flash et 49,3 en février, au plus bas depuis avril 2013.

Le sous-indice de la production manufacturière, qui entre dans le calcul de l'indice PMI composite publié ce mercredi, est tombé à 47,2 contre 49,4, au plus bas depuis avril 2013 aussi. Cela fait deux mois que cet indice est en deçà de la barre des 50 qui délimite croissance et contraction.

Le sentiment vis-à-vis de l'année à venir s'est nettement dégradé: le sous-indice de la production à venir a reculé à 55,5 contre 56,7 en février, au plus bas depuis décembre 2012; de ce fait, les entreprises industrielles ont à peine embauché le mois dernier.

"Si on regarde les indicateurs avancés, les risques à la baisse se sont amplifiés et la tendance pourrait encore nettement se dégrader au deuxième trimestre", note Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit.

Ce sont de mauvais chiffres pour la Banque centrale européenne (BCE) en particulier qui, en mars, a repoussé à 2020 au plus tôt une éventuelle hausse des taux et qui servira aux banques une nouvelle salve de liquidité à long terme à taux bonifié pour qu'elles soutiennent l'économie.

* ALLEMAGNE - LA RÉCESSION MANUFACTURIÈRE EMPIRE

BERLIN - L'activité manufacturière s'est contractée en mars à son rythme le plus élevé depuis juin 2012, montre une enquête PMI publiée lundi.

L'indice IHS Markit des directeurs d'achats est ressorti à 44,1, contre 47,6 en février et 44,7 en première estimation.

Il reste sous la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l'activité pour le troisième mois consécutif.

"Les nouvelles commandes comme les ventes à l'export se contractent à des rythmes que l'on n'avait plus observés depuis la crise financière. De plus en plus d'entreprises signalent une baisse de la demande liée au Brexit, aux incertitudes sur le commerce, aux problèmes de l'industrie automobile et de manière plus générale, à un ralentissement de la demande mondiale", note Phil Smith, d'IHS Markit.

Les nouvelles commandes ont enregistré leur plus fort recul depuis avril 2009.

L'affaiblissement des exportations pèse sur la croissance de la première économie européenne, qui a enregistré l'an dernier son plus faible taux de croissance en cinq ans.

"La production manufacturière a sensiblement baissé, à son rythme le plus élevé depuis 2012, le secteur des biens de consommation venant s'ajouter dans la contraction aux biens intermédiaires et aux biens d'équipement", a dit Smith.

"La croissance solide et soutenue de l'emploi était le seul point positif du secteur avant mars mais la dernière enquête signale une baisse des emplois pour la première fois en trois ans alors qu'un certain nombre d'entreprises indiquent ne pas avoir renouvelé des contrats d'intérim", a-t-il ajouté.

* FRANCE-LÉGÈRE CONTRACTION DU SECTEUR MANUFACTURIER EN MARS

PARIS - L'activité dans le secteur manufacturier s'est légèrement contractée en mars, la production comme les nouvelles commandes repartant à la baisse après une éphémère reprise en février, selon la version définitive de l'indice IHS Markit publiée lundi.

L'indice PMI synthétique du secteur manufacturier s'est établi à 49,7, à peine en-deçà de la première estimation "flash" de 49,8 publiée le 22 mars et en recul par rapport à son niveau de 51,5 enregistré en février. Il repasse ainsi sous le seuil de 50, qui sépare croissance et contraction de l'activité, pour la première fois depuis décembre.

Après avoir rebondi à 51,0 en février, la composante production recule à 48,1 et enregistre sa troisième contraction en six mois, dans un contexte d'altération de la demande.

Le volume global des nouvelles commandes, également repassé dans le vert en février, est reparti à la baisse en mars pour la quatrième fois en cinq mois, avec un septième recul mensuel consécutif des nouvelles commandes à l'export.

Même si les fabricants français s'attendent toujours à voir leur production s'accroître au cours des douze prochains mois, leur niveau de confiance a cédé près de trois points pour tomber à un plus bas depuis décembre dernier, avec un renforcement des inquiétudes sur la faiblesse de la demande et la vive concurrence.

"Ces résultats sont préoccupants au vu de la poursuite du mouvement de contestation des 'gilets jaunes', qui continue de peser sur la demande domestique dans un contexte marqué par l'absence de soutien des exportations", observe Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit, cité dans un communiqué.

* GB - LA CROISSANCE MANUFACTURIÈRE PORTÉE PAR LES STOCKS

LONDRES - Les entreprises ont accumulé les stocks à un rythme effréné en mars, et sans équivalent dans aucune des grandes puissances économiques dans l'éventualité d'un Brexit dur, portant la croissance manufacturière à un pic de 13 mois.

L'indice IHS Markit/CIPS des directeurs d'achats est ressorti à 55,1 contre 52,1 en février et un consensus de 51,0.

Le sous-indice des stocks ressort à 66,2 en mars, le plus élevé pour un pays du Groupe des Sept (G7) depuis que les enquêtes Markit existent, soit 1992. Il était de 59,9 en février et le bon de ce sous-indice en mars va avoir un effet de frein sur la croissance à venir, estime IHS Markit.

"Cette constitution des stocks accélérée va venir freiner la croissance de la demande, de la production et de l'emploi", dit Rob Dobson (IHS Markit). "Les industriels signalent déjà quelques soucis pour la conjoncture à venir, qui risque de pâtir des écoulements de stocks".

L'accumulation des stocks risque aussi de réduire le résultat d'exploitation des industriels, limitant en cela leur capacité d'investissement même si le Brexit se déroule sans trop d'accrocs.

Les industriels ont mis un terme à deux mois de réduction des emplois et il y a eu un petit rebond des commandes à l'exportation, après leur baisse de février, mais IHS Markit observe que des clients de l'Union européenne semblent se chercher des fournisseurs autres que britanniques. h

ITALIE - PLUS FORTE CONTRACTION MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2013

ROME - L'activité manufacturière s'est contractée pour le sixième mois consécutif en mars et à son rythme le plus vif depuis près de six ans, ce qui laisse entendre que la récession pourrait se poursuivre à court terme.

L'indice PMI IHS Markit des directeurs d'achats dans l'industrie a glissé à 47,4 contre 47,7 en février, s'éloignant encore plus de la barre des 50 qui délimite croissance et contraction de l'activité. L'indice est au plus bas depuis mai 2013 et est conforme au consensus.

L'Italie est tombée en récession fin 2018; certaines données récentes sont plus positives mais l'indice PMI suggère que le secteur industriel traverse toujours une mauvaise passe.

Le sous-indice des commandes nouvelles a reculé à 44,9 en mars contre 46,1 en février; il est à moins de 50 depuis huit mois et au plus bas depuis avril 2013.

* ESPAGNE - RETOUR DE CROISSANCE DANS L'INDUSTRIE EN MARS

MADRID - La croissance a été de retour dans le secteur manufacturier en mars, après une bref tassement en février, mais l'activité stagne en raison d'une vive concurrence internationale qui affecte la demande.

L'indice PMI IHS Markit des directeurs d'achats dans l'industrie est de 50,9 en mars contre 49,9 en février, une première contraction de mois-là depuis novembre 2013.

"Les données restent conformes à une stagnation du secteur qui aura très peu contribué à la croissance économique d'ensemble du premier trimestre", dit Paul Smith, d'IHS Markit.

"Comme pour la plus grande partie de l'Europe, la croissance du secteur est freinée par un environnement international difficile, en ligne avec le récent ralentissement du commerce international, à quoi s'ajoute une demande globalement plus faible pour les biens d'équipement".

La croissance de l'emploi manufacturier a progressé à 51,1 en mars contre 50,1 un mois auparavant.

* GRÈCE - CROISSANCE MANUFACTURIÈRE LA PLUS FORTE DEPUIS UN AN

ATHENES - La croissance manufacturière a atteint en mars son rythme le plus élevé depuis un an, une accélération des commandes nouvelles ayant débouché sur une hausse de la production et des embauches.

L'indice PMI IHS Markit des directeurs d'achats dans l'industrie est de 54,7 contre 54,2 en février. Il est en croissance depuis 22 mois consécutifs, une série inédite depuis le cycle de croissance qui s'était terminé en 2001.

"Il y a aussi des nouvelles positives sur le front de l'emploi avec une accélération du rythme des créations d'emplois sans précédent depuis que la statistique existe, soit depuis 1999, grâce à une forte demande tant interne qu'externe", dit Sian Jones, économiste d'IHS Markit.

La confiance des entreprises à l'horizon d'un an s'est renforcée à son niveau le plus haut depuis 11 mois.

* IRLANDE - CROISSANCE MANUFACTURIÈRE STABLE

DUBLIN - La croissance du secteur manufacturière a été en mars quasiment identique à celle du mois précédent, une accumulation de stocks dans l'hypothèse d'un Brexit dur compensant pratiquement une moindre croissance de la production.

L'indice PMI des directeurs d'achats AIB est de 53,9 en mars contre 54,0 en février. Cela fait près de six ans que le secteur manufacturier irlandais est en croissance.

Le sous-indice des stocks a progressé encore, à 56,4 contre 55,6 en février, un nouveau record depuis que la statistique existe, soit 21 ans.

"Globalement, la fermeté persistante du PMI manufacturier irlandais est tout à fait remarquable au vu de la perte d'élan du secteur au niveau mondial ces derniers mois, surtout en Europe", dit Oliver Mangan, chef économiste d'AIB. "C'est de bon augure pour les perspectives de croissance de l'économie irlandaise cette année".