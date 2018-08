European Commission : Daily News 30 / 08 / 2018

Le séminaire du Collège des Commissaires 2018

Le président Juncker et son Collège des Commissaires se réuniront à partir de cet après-midi pour leur séminaire annuel. Pendant deux jours, l'équipe Juncker discutera des défis et des actions à venir, notamment en vue du discours du président Juncker sur l'état de l'Union, qu'il prononcera mercredi 12 septembre au Parlement européen de Strasbourg. Le discours sera, cette année encore, accompagné de nouvelles propositions, traduisant ainsi immédiatement les propositions du Président en actes. Au cours du séminaire, le président Juncker discutera de ses principaux messages avec les Commissaires ainsi que du prochain programme de travail de la Commission. (Pour plus d'informations: Margaritis Schinas - Tél.: +32 229 60524; Mina Andreeva - Tél.: +32 229 91382)

Vague de sécheresse en Europe: la Commission présente des mesures supplémentaires pour soutenir les agriculteurs

Alors que les agriculteurs européens font face à de graves difficultés suite à la sécheresse de cet été, la Commission européenne reste engagée et apporte son soutien au secteur. La Commission a présenté aujourd'hui un ensemble de mesures additionnelles pour accroître la disponibilité des ressources fourragères pour le bétail, ce qui constitue l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs suite à la sécheresse. Ce paquet complète les mesures déjà annoncées par la Commission début août. Le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, a déclaré: 'La Commission a réagi dès les premiers signaux de ces événements climatiques extrêmes et je continue personnellement à suivre la situation de près. Je suis en contact avec les ministres des pays concernés pour évaluer les besoins et les mesures déjà en place. Nous prenons aujourd'hui des mesures supplémentaires qui devraient permettre de soulager plus encore les agriculteurs européens qui font face à une pénurie d'aliments pour leurs animaux. Je salue les récentes annonces de plusieurs États membres prêts à agir pour soutenir leur secteur agricole et je m'engage à continuer de travailler, ensemble, afin de veiller à ce qu'ils utilisent pleinement les possibilités offertes, notamment par la politique agricole commune.'Les dérogations présentées aujourd'hui concernent plus précisément certaines règles de verdissement liées entre autres aux cultures intermédiaires. La proposition de permettre des avances de paiements, déjà annoncée il y a quelques semaines, a été également officiellement présentée aujourd'hui. La Commission est en contact avec tous les États membres, de façon à recevoir des informations actualisées sur les conséquences de la sécheresse d'ici le 31 août. Plus d'informations sur les présentations du jour sont disponibles en ligne ici. (Pour plus d'informations: Daniel Rosario - Tél.: +32 229 56185; Clémence Robin - Tél.: +32 229 52509)

Mergers: Commission clears the acquisition of joint control over VIC Strategic Multifamily Partners LPs by Ivanhoe Cambridge and PSPIB

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of joint control over VIC Strategic Multifamily Partners LPs (the 'VIC LPs') of the USby Ivanhoe Cambridge and the Public Sector Pension Investment Board ('PSPIB'), both of Canada. The VIC LPs, currently solely controlled by Ivanhoe Cambridge, own and manage residential real estate assets in the San Francisco Bay area. Ivanhoe Cambridge is a global real estate investor controlled by Caisse de dépôt et placement du Québec. PSPIB invests the pension plans of the Canadian public sector in a diversified global portfolio composed of investments in real estate, public financial markets, private equity, infrastructure, natural resources and private debt services. The Commission concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns as the VIC LPs have no foreseen activities in the European Economic Area. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.8982. (For more information: Ricardo Cardoso - Tel.: +32 229 80100)

Mergers: Commission clears the creation of a joint venture by Ivanhoe Cambridge and PSPIB

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the creation of a joint venture, VGMV LP, by IvanhoeCambridge and the Public Sector Pension Investment Board ('PSPIB'), both of Canada. The joint venture will renovate, manage, and offer for rent residential real estate in the San Francisco Bay area. Ivanhoe Cambridge is a global real estate investor controlled by Caisse de dépôt et placement du Québec. PSPIB invests the pension plans of the Canadian public sector in a diversified global portfolio composed of investments in real estate, public financial markets, private equity, infrastructure, natural resources and private debt services. The Commission concluded that the proposed acquisition would raise no competition concerns as VGMV LP has no foreseen activities in the European Economic Area. The transaction was examined under the simplified merger review procedure. More information is available on the Commission's competition website, in the public case register under the case number M.9078. (For more information: Ricardo Cardoso - Tel.: +32 229 80100)

