European Commission Representation in France : Déclaration de la Présidente de la Commission européenne à l'issue du Conseil européen extraordinaire du 17-21 juillet

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d'abord remercier le Président du Conseil européen, Charles Michel, pour ses efforts intenses et son énorme persévérance. Le succès de ce Conseil européen est aussi le sien.

Et je voudrais remercier Angela Merkel de nous avoir guidés de manière exceptionnelle. Nous avons négocié quatre longues journées et nuits, plus de 90 heures, mais cela en a valu la peine. Cet accord est un signal de capacité d'agir en Europe.

À en croire un préjugé tenace, l'Europe réagirait trop timidement et trop tard. En ce jour, nous apportons la preuve que c'est faux. À la fin du mois d'avril, le Conseil européen nous a chargés d'élaborer un Plan de relance. Aujourd'hui, deux mois plus tard seulement, nous disposons de l'instrument pour la relance NextGenerationEU et il est approuvé par le Conseil européen.

Il s'agit d'un record absolu dans l'histoire de l'UE pour un nouvel instrument budgétaire. Et NextGenerationEU est doté d'une enveloppe considérable, qui dépasse 1 800 milliards d'euros. Cela représente plus de 5 % du produit intérieur brut des Vingt-Sept. L'Europe a toujours suffisamment de courage et d'imagination pour penser grand !

Et bien que nous soyons tous épuisés aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il s'agit d'un moment historique en Europe. Nous traversons l'une des crises économiques et sanitaires les plus graves que nous ayons connues. Et pourtant, l'Europe réussit, au terme d'âpres discussions, à répondre de manière énergique à cette crise sans précédent. Le budget de l'Union européenne est un élément de cette réponse, qui concilie solidarité et responsabilité.

« Solidarité » car les 27 États membres portent ensemble NextGenerationEU. Et « Responsabilité », parce que non seulement NextGenerationEU ouvre la voie à une résolution de la crise, mais il jette aussi les bases d'une Europe moderne et plus durable.

J'aimerais insister sur deux points supplémentaires. Nous disposons désormais des nouvelles ressources propres étroitement liées au remboursement. Il s'agit d'un grand pas en avant, avec un calendrier précis. Les États membres en bénéficieront étant donné qu'ils contribueront moins pour rembourser les investissements. Et les nouvelles ressources propres renforceront l'Union européenne également à long terme. Je suis heureuse que nous ayons réussi à préserver cette avancée tout au long des négociations.

Et la relance de l'Europe sera verte! Le nouveau budget sera le moteur du Pacte vert pour l'Europe. Il accélérera la numérisation de l'économie européenne. Grâce à NextGenerationEU, les réformes nationales seront stimulées. Nous investissons dans l'avenir de l'Europe.

Et enfin, contrairement aux crises précédentes, cette fois, les États membres n'ont pas opté pour une solution intergouvernementale. Mais ils ont confié la relance de l'Europe à la Commission européenne. Nous gérerons ensemble un montant total de 1 800 milliards d'euros. La majeure partie de l'argent transitera par les programmes auxquels participe le Parlement européen. Une grande responsabilité repose sur NextGenerationEU. Nous sommes déterminés à mener des réformes et à investir en Europe.

Je dois cependant mentionner un point douloureux : dans leur recherche d'un compromis, les dirigeants ont procédé à des ajustements de grande ampleur concernant le nouveau CFP et NextGenerationEU, par exemple dans les domaines de la santé, de la migration, de l'action extérieure et d'InvestEU; ils n'ont pas repris l'instrument de soutien à la solvabilité. C'est tout à fait regrettable. Cela réduit la partie innovante du budget, même si plus de 50 % du budget global - CFP et NextGenerationEU - soutiendra des politiques modernes. Enfin, pour conclure : l'Europe dans son ensemble a maintenant une grande chance de sortir plus forte de la crise. Aujourd'hui, nous avons franchi un cap historique, nous pouvons tous en être fiers. Mais une autre étape importante nous attend. Tout d'abord, nous devons maintenant travailler avec le Parlement européen pour obtenir un accord. Nous avons beaucoup de travail en perspective, mais ce soir, nous avons fait un grand pas en avant vers la reprise.

Merci !