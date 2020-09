European Commission Representation in France : Déclaration de la Présidente von der Leyen suite à la réunion des leaders UE-Chine par vidéoconférence

'Merci beaucoup.

En effet, c'est un «quadrilogue» franc et ouvert, constructif et intense que nous avons eu aujourd'hui - j'allais dire «dialogue», mais ce n'est pas le cas. Nous avons donc abordé un large éventail de sujets - des droits de l'homme au climat en passant par le numérique et le commerce. Et c'est sur le commerce que je veux me concentrer ici.

En effet, comme nous nous y sommes engagés lors du sommet de juin, nous avons renforcé notre engagement au niveau politique au cours des dernières semaines, notamment dans les domaines du commerce, du climat et du numérique.

Je commencerai par évoquer, dans le programme commercial, l'accord global sur les investissements. La dernière fois, lors du dernier sommet d'il y a deux mois, j'ai insisté auprès du Président Xi sur le fait que l'Union européenne restait attachée à un engagement et à des progrès réels et axés sur les résultats. Nous avons besoin de résultats concrets. Et maintenant, les négociateurs se sont mis d'accord sur trois questions importantes:

- tout d'abord, les disciplines concernant le comportement des entreprises publiques;

- ensuite, les transferts de technologie forcés;

- enfin, la transparence des subventions. Il s'agit là d'une partie importante, d'un important pas en avant.

Toutefois, une mise en garde s'impose : il reste beaucoup, beaucoup à faire sur d'autres chapitres importants et difficiles de l'accord, en particulier dans deux domaines: l'un concerne l'accès aux marchés et l'autre le développement durable. Nous nous attendons à ce que les obstacles à l'accès au marché chinois soient levés, en particulier en ce qui concerne les technologies numériques futures et émergentes - elles sont au cœur de nos économies. Il s'agit des télécommunications, des secteurs de l'informatique, de la santé, des biotechnologies, des véhicules à nouvelles énergies et des transports.

Nous constatons que nos investisseurs font tout simplement face à trop d'obstacles dans ces secteurs clés. Et pour nous, avec l'accès aux marchés, il ne s'agit pas de couper la poire en deux mais de rééquilibrer l'asymétrie existante et d'ouvrir nos marchés respectifs.

Il faut donc que la Chine avance sur ces deux questions si nous voulons atteindre notre objectif commun, qui est d'achever les négociations cette année. En d'autres termes, la Chine doit nous convaincre qu'un accord d'investissement vaut la peine d'être conclu.

Le deuxième sujet était et reste la surcapacité chinoise. Il s'agit aussi d'un problème grave pour nous, tant dans les secteurs traditionnels comme l'acier et l'aluminium que dans les hautes technologies. Il n'y a malheureusement aucune avancée concrète à ce jour. Il faut donc que cela change et nous l'avons dit très clairement. L'adhésion au Forum mondial sur la surcapacité sidérurgique et la suppression des subventions publiques qui contribuent à cette surcapacité seraient des étapes nécessaires à cet égard. Nous sommes convenus avec le Président Xi de suivre cette question bilatéralement.

Nous avons également rappelé au Président Xi que la Chine s'était engagée à étendre aux entreprises européennes le traitement favorable accordé aux opérateurs états-uniens dans le cadre de l'accord commercial conclu entre la Chine et les États-Unis au mois de janvier. Nous espérons que cet engagement sera respecté.

À présent, en ce qui concerne le chapitre numérique: tout d'abord, l'Union européenne se félicite de ce que la Chine ait réaffirmé son engagement en faveur d'une approche de l'intelligence articifielle axée sur le facteur humain et se félicite de ce que les travaux sur cette question se poursuivent au sein du G20. Ici aussi, nous espérons que des progrès tangibles seront accomplis dans ce contexte.

Nous avons réaffirmé l'importance de l'accès au marché également pour les biens et les services dans le domaine des télécommunications. Le marché européen est ouvert et les entreprises de l'Union doivent avoir, en retour, un accès équitable et égal au marché chinois. Nous avons pris note de l'engagement du Président Xi à examiner ces questions.

Dans le même temps, l'Union européenne continuera de souligner l'importance de la sécurité de ses réseaux. Et dans ce contexte global rassemblant toutes ces différentes questions relatives à l'agenda numérique que nous avons convenu, je me félicite vivement de notre tout premier dialogue numérique de haut niveau qui s'est tenu la semaine dernière. Nous avons donc convenu avec le Président Xi que nous poursuivrions et élargirions ce dialogue du point de vue de sa portée et des thèmes concernés.

Enfin, s'agissant de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce: la Chine n'a eu de cesse d'affirmer son attachement à l'OMC. Il faut également pour cela que la Chine négocie afin de renforcer les règles en vigueur relatives aux subventions industrielles dans le cadre de la réforme de l'OMC et conformément à l'engagement qu'elle a pris lors du sommet de 2019. C'est également un sujet qui a été abordé.

Et dernier point mais non des moindres, nous avons eu un bref échange au sujet de la pandémie de coronavirus, une pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés. Nous avons parlé de la nécessité de continuer à agir dans un esprit de solidarité et de coopération au niveau mondial dans ce domaine. Il est très important de s'engager dans le cadre mondial visant à trouver un vaccin, mais aussi de rendre un tel vaccin accessible aux pays à revenu faible et moyen. Comme vous le savez, nous avons mis en place un cadre mondial à cette fin et nous avons invité la Chine à adhérer à l'instrument COVAX. Il importe également de continuer à comprendre les origines de la pandémie. Nous avons donc clairement affirmé qu'il était important de donner à l'OMS toutes les possibilités pour que ses recherches sur l'origine de la COVID-19 aboutissent.

En résumé: nous avons eu une réunion très concrète et discuté d'actions tangibles.'

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse [en anglais].