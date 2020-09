European Commission Representation in France : Déclaration de la Présidente von der Leyen sur la composition du Collège des commissaires

Bonjour,

Hier, j'ai eu des entretiens avec les candidats proposés par le gouvernement irlandais pour le poste de commissaire : Mme Mairead McGuinness et M. Andrew McDowell.

Tous les deux sont d'excellents candidats, qui ont démontré leur grand engagement en faveur de l'Union européenne et une forte motivation à occuper le poste de commissaire. Ils possèdent aussi clairement tous les deux une grande expérience des questions européennes, quoique, naturellement, sous des angles différents.

À la suite de ces entretiens, j'ai décidé de proposer au Conseil et au Parlement européen la nomination de Mme McGuinness au poste de commissaire. Elle sera chargée des services financiers, de la stabilité financière et de l'union des marchés des capitaux. Le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis assumera le portefeuille du commerce et restera le représentant de la Commission au sein de l'Eurogroupe, aux côtés du commissaire Gentiloni.

Mme McGuinness dispose d'une expérience politique importante dans les questions européennes: elle a été députée européenne depuis 2004 et occupe actuellement le poste de première vice‑présidente du Parlement européen. Cette expérience est essentielle pour faire progresser l'agenda politique de l'UE concernant le secteur financier et pour faire en sorte que celui-ci soutienne et renforce les principales priorités de la Commission, notamment les transitions écologique et numérique.

Je tiens à remercier M. McDowell pour sa candidature et à lui adresser tous mes vœux de réussite pour la suite.

Merci.