European Commission Representation in France : L'Union européenne et la Chine sur le point de conclure un accord pour la protection des indications géographiques

Cette semaine, M. Phil Hogan,commissaire pour l'agriculture, est en visite à Shanghai et à Pékin pour conclure un accord entre l'Union européenne (UE) et la Chine sur la protection des produits particuliers reconnus comme des indications géographiques (IG). L'accord bilatéral est destiné à protéger contre les imitations et les usurpations 100 IG européennes en Chine et 100 IG chinoises dans l'UE par le biais d'avantages commerciaux réciproques et d'une demande pour des produits de haute qualité de part et d'autre.

Une déclaration commune de l'UE et de la Chine devrait être signée demain pour sceller un processus lancé par l'UE et la Chine en 2006[lien en anglais]. La Chine est le deuxième importateur de produits agroalimentaires de l'UE (12,8 milliards d'euros) et elle est également le deuxième importateur de produits protégés en tant qu'IG. En Chine, le commissaire Hogan rencontrera également M. Zhong Shan, ministre chinois du commerce, M. Ni Yefeng, ministre chinois de l'administration générale des douanes et secrétaire du Parti communiste chinois, M. David Parker, ministre néo-zélandais du commerce et de la croissance des exportations, et M. Simon Birmingham, ministre australien du commerce, du tourisme et des investissements.

Mme Cecilia Malmström, commissaire pour le commerce, sera également présente en Chine et participera avec le commissaire Hogan à une réunion de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au niveau ministériel concernant la réforme de l'OMC et la préparation de la 12e conférence ministérielle de l' OMC.

Ils prendront également part aux discussions multilatérales sur la facilitation de l'investissement pour le développement.