European Commission Representation in France : La Commission et l'OCDE présentent des recommandations pour aider les pays et les régions de l'UE à réaliser la transition industrielle

Aujourd'hui, la Commission européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) présentent un rapport sur une initiative lancée en 2017 pour aider 12 régions et États membres de l'UE à réaliser la transition industrielle et tirer leur épingle du jeu dans une économie mondialisée.

Des équipe d'experts de l'OCDE et de la Commission ont collaboré avec les régions et les deux États membres pour identifier les obstacles à la création d'emplois et à la croissance dans ces territoires. L'objectif était de renforcer leurs stratégies de développement à long terme basées sur des domaines de forces concurrentielles, leurs atouts dits de « spécialisation intelligente ».

Ces stratégies englobent l'équité sociale, la modernisation économique et les ambitions climatiques. Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique de voisinage, des négociations d'élargissement et de la politique régionale, a déclaré : « La prospérité et le bien-être au niveau de l'UE commencent dans nos régions. Pendant deux ans, des équipes de la commissions et d'experts de l'OCDE ont travaillé main dans la main avec les acteurs nationaux et locaux pour les aider à embrasser l'innovation, la décarbonisation, la numérisation et à développer les compétences nécessaires aux emplois de demain. Ce sont les quatre points cardinaux d'une transition qui donne une chance à tous.»

Sur la base de cette expérience, le rapport présente une boîte à outils destinée aux autorités nationales et régionales, proposant des solutions concrètes pour relever les défis de la transition industrielle dans cinq grandes priorités : se préparer pour les emplois de demain ; renforcer et diffuser l'innovation ; promouvoir l'entrepreneuriat et l'engagement du secteur privé, réaliser la transition vers une économie neutre en carbone et promouvoir une croissance inclusive.

Un communiqué de presse est disponible ici.