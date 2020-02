European Commission Representation in France : La Commission européenne et le Fonds européen d'investissement lancent le Fonds BlueInvest, doté d'une enveloppe de 75 millions d'euros

La Commission européenne s'associe au Fonds européen d'investissement, qui fait partie du Groupe Banque européenne d'investissement (BEI), pour lancer aujourd'hui le Fonds BlueInvest. Lors de la conférence BlueInvest Day organisée à Bruxelles, Mme Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et M. Virginijus Sinkevičius, commissaire chargé de l'environnement, des océans et de la pêche, ont lancé un fonds de placement doté de 75 millions d'euros en faveur de l'économie bleue.

Le Fonds BlueInvest sera géré par le Fonds européen d'investissement et fournira des financements à des fonds de placement sous-jacents qui visent et soutiennent stratégiquement l'économie bleue innovante. Ce secteur peut en effet jouer un rôle important dans le processus de transformation vers une économie neutre en carbone d'ici 2050, ambition posée dans le Pacte vert pour l'Europe. Le nouveau programme bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui constitue le pilier financier du plan d'investissement pour l'Europe.

L'économie bleue désigne les activités économiques liées aux océans, aux mers et aux côtes. Elle englobe toutes les entreprises qui produisent des biens ou des services contribuant à l'économie maritime, qu'elles opèrent dans le milieu marin ou à terre. L'économie bleue comprend bon nombre d'initiatives et d'entreprises prometteuses en phase de démarrage qui, dans bien des cas, sont issues de programmes de R&D financés par l'Union européenne. Ces entreprises mettent au point des solutions en rapport avec les énergies renouvelables, les produits de la mer durables, la biotechnologie bleue, l'informatique maritime, et bien davantage encore.

Le Fonds du nouveau programme est complété par la plateforme BlueInvest de la Commission européenne, qui vise à stimuler la propension à investir des entreprises en phase de démarrage, des PME et des entreprises en expansion, ainsi qu'à faciliter leur accès aux financements. Par l'intermédiaire du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, la Commission finance également un programme de subventions doté de 40 millions d'euros supplémentaires, destiné à aider les PME de l'économie bleue à développer et à commercialiser de nouveaux produits, technologies et services innovants et durables.

M. Virginijus Sinkevičius, commissaire chargé de l'environnement, des océans et de la pêche, a déclaré à ce sujet: «Si les océans sont les premiers à être touchés par le changement climatique, ils renferment également de nombreuses solutions pour faire face à l'urgence climatique dans chaque secteur de l'industrie maritime, de la pêche et de l'aquaculture à l'énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice offshore, la biotechnologie bleue et bien d'autres domaines en lien avec l'innovation. L'instrument que constitue un fonds de placement doté de 75 millions d'euros permettra de libérer le potentiel offert par l'économie bleue en contribuant à la mise en œuvre du Pacte vert pour l'Europe et en garantissant la croissance économique des PME européennes qui développent des produits et des services innovants et durables.»

Mme Emma Navarro, vice-présidente de la BEI et responsable de l'économie bleue, s'est exprimée en ces termes: «Les océans sont indispensables à la vie sur terre. Mais ils sont menacés et doivent être protégés. C'est pourquoi nous mettons au point des solutions de financement innovantes pour soutenir l'économie bleue. Des solutionsgrâce auxquelles nous pouvonsoctroyer des financements qui permettront de protéger les océans et de faire des mers une ressource économique durable. Le Fonds BlueInvest que nous lançons aujourd'hui contribuera de manière appréciable à mobiliser les investissements privés en faveur de ce secteur et à aider des projets critiques à démarrer. Il constitue un nouveau partenariat important entre le FEI et la Commission européenne. »

M. Alain Godard, directeur général du FEI, a quant à lui déclaré: «Les océans offrent un potentiel de croissance économique immense, mais il faut que cette croissance soit durable. Les investissements dans le secteur de l'économie bleue que nous avons signés aujourd'hui montrent comment, dans l'Union européenne, des fonds publics peuvent être déployés dans le but d'attirer les investissements privés et de catalyser le développement du secteur. Je suis heureux que nous puissions à présent lancer le Fonds BlueInvest qui, combiné à des capitaux privés supplémentaires, contribuera à faire avancer le programme de l'Europe dans le domaine de l'économie bleue.»

Contexte

BlueInvestest une initiative de la Commission européenne qui vise à améliorer l'accès aux financements et la propension à investir des jeunes pousses, des entreprises en phase de démarrage et des PME opérant dans l'économie bleue. Cette initiative comprend une communauté en ligne, une aide aux entreprises pour stimuler leur propension à investir, l'engagement des investisseurs, des événements, une académie et une réserve de projets. Pour en savoir plus, cliquez ici.

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt à long terme de l'Union européenne, dont les États membres sont les actionnaires. Elle accorde des financements à long terme en faveur d'investissements viables, afin de favoriser la réalisation des objectifs des politiques de l'Union européenne.

Le FEI fait partie du Groupe Banque européenne d'investissement. Sa principale mission est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en leur facilitant l'accès aux financements. Il conçoit et met en œuvre des opérations de capital-risque et de capital de croissance, ainsi que des instruments de garantie et de microfinancement, ciblant spécifiquement ce segment du marché. À ce titre, il contribue à la réalisation des objectifs de l'UE en matière de soutien à l'innovation, à la recherche et au développement, à l'esprit d'entreprise, à la croissance et à l'emploi.

Le plan d'investissement pour l'Europe s'attache à promouvoir les investissements en vue de créer des emplois et de la croissance, en faisant une utilisation plus intelligente des ressources financières, en supprimant les obstacles aux investissements et en offrant une visibilité et une assistance technique aux projets d'investissement.