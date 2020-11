European Commission Representation in France : La Commission européenne procède à une deuxième émission d'obligations sociales EU SURE

Hier, 10 novembre, la Commission européenne a procédé au nom de l'Union européenne à la deuxième émission d'obligations sociales au titre de l'instrument EU SURE, pour une valeur totale de 14 milliards d'euros, afin de contribuer à la protection et au maintien de l'emploi. L'émission se composait de deux obligations, dont 8 milliards d'euros doivent être remboursés en novembre 2025 et 6 milliards d'euros en novembre 2050. Les investisseurs ont manifesté un très vif intérêt pour ces instruments très bien notés, et les obligations ont fait l'objet de demandes de souscription dépassant de 13 et 11,5 fois les capacités pour les tranches respectives de 5 et 30 ans, ce qui a donné lieu à une tarification favorable.

M. Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l'administration, a déclaré ce qui suit à ce propos : «Hier, la Commission européenne s'est tournée vers les marchés pour la deuxième fois afin d'emprunter de l'argent pour son dispositif de chômage partiel SURE. Et le marché nous a une fois de plus accordé sa confiance, avec un fort intérêt des investisseurs et des conditions favorables. C'est une excellente nouvelle pour l'Union européenne en tant qu'émetteur et emprunteur, pour le marché des obligations sociales et surtout pour les citoyens européens qui recevront le soutien financier dont ils ont tant besoin pour traverser ces temps difficiles.»

Les souscriptions ont été clôturées à 10 h 30 pour un montant de plus de 175 milliards d'euros, dont 105 milliards d'euros pour la tranche à 5 ans et plus de 70 milliards d'euros pour la tranche à 30 ans. En termes de prix, l'obligation à 5 ans offre un rendement négatif de moins 0,509 %, tandis que l'obligation à 30 ans offre un rendement de plus 0,317 %.

De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse[en anglais]. À ce jour, 17 États membres recevront un soutien financierau titre de l'instrument SURE afin de les aider à protéger et maintenir les emplois. L'aide financière sera fournie sous forme de prêts accordés par l'UE aux États membres à des conditions favorables.