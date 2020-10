European Commission Representation in France : La Commission verse 17 milliards d'euros au titre de l'instrument SURE à l'Italie, à l'Espagne et à la Pologne

La Commission européenne a versé un montant total de 17 milliards d'euros à l'Italie, à l'Espagne et à la Pologne, correspondant à la première tranche de l'assistance financière apportée aux États membres au titre de l'instrument SURE. Dans le cadre des opérations effectuées aujourd'hui, l'Italie a reçu 10 milliards d'euros, l'Espagne 6 milliards et la Pologne 1 milliard. Lorsque tous les montants auront été versés, l'Italie disposera d'un total de 27,4 milliards d'euros, l'Espagne de 21,3 milliards et la Pologne de 11,2 milliards d'euros.

Ce soutien, qui prend la forme de prêts accordés à des conditions favorables, permettra à ces États membres de faire face à l'augmentation soudaine des dépenses publiques destinées à préserver l'emploi. Plus précisément, il aidera à couvrir les coûts directement liés au financement des dispositifs nationaux de chômage partiel et des autres mesures similaires qu'ils ont mises en place en réaction à la pandémie de coronavirus, en particulier pour les travailleurs indépendants.

L'instrument SURE peut fournir un soutien financier allant jusqu'à 100 milliards d'euros pour l'ensemble des États membres. Le Conseil a approuvé jusqu'à présent un soutien financier de 87,9 milliards d'euros au titre de l'instrument SURE en faveur de 17 États membres, sur la base des propositions de la Commission. Les prochains versements auront lieu au cours des prochains mois, en fonction des émissions d'obligations.

Ces premiers versements font suite à la première émission d'obligations sociales, la semaine dernière, par la Commission. Les obligations, dont le but est de financer l'instrument SURE, ont suscité un vif intérêt auprès des investisseurs.

Certains membres du collège se sont exprimés sur le sujet :

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré à ce propos: «Ces premiers versements au titre de l'instrument SURE constituent une étape importante dans les efforts que nous déployons pour préserver l'emploi et les moyens de subsistance. Ils témoignent clairement de la solidarité de l'Europe avec les citoyens espagnols, italiens et polonais frappés par cette crise sans précédent. Nous restons résolus à protéger les personnes et l'emploi dans toute l'Europe. L'instrument SURE jouera un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif».

Johannes Hahn, commissaire chargé du budget et de l'administration, a déclaré: «Grâce à l'instrument SURE, nous sommes parvenus à répondre aux attentes de nos citoyens quant à une fourniture rapide d'aide en temps de crise. Je suis heureux de voir que les citoyens et les entreprises en Espagne, en Italie et en Pologne seront les premiers bénéficiaires. 17 États membres ont déjà manifesté leur intérêt à recevoir le soutien de l'instrument SURE et nous allons y donner suite cette année encore. Voilà la solidarité en action».

Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie, a déclaré quant à lui: «Aujourd'hui, une étape décisive est franchie pour la solidarité européenne. Nos États membres ont reçu les premiers versements: 17 milliards d'euros pour soutenir les travailleurs en Italie, en Espagne et en Pologne. Ce n'est que le début. À l'heure où l'Europe se prépare à faire face à un hiver difficile, force est de constater que l'émission d'obligations sociales SURE de la semaine dernière n'a pas seulement constitué une opération de marché couronnée de succès: elle a aussi été l'expression d'un vote de confiance retentissant dans le plan de relance de l'Union européenne et dans notre avenir économique commun».

Contexte

Le 21 octobre, la Commission européenne a émis pour la première fois des obligations sociales pour un montant de 17 milliards d'euros dans le cadre de l'instrument SURE. Cette première émission comprenait deux obligations, 10 milliards d'euros devant être remboursés en octobre 2030 et 7 milliards d'euros en 2040. Les investisseurs se sont montrés extrêmement intéressés par cet instrument jugé très positivement et les obligations ont fait l'objet de demandes de souscription dépassant de 13 fois les capacités, ce qui a donné lieu à une tarification favorable. Les conditions d'emprunt de la Commission sont répercutées directement sur les États membres bénéficiaires des prêts.

Les obligations émises par l'UE dans le cadre de SURE bénéficient d'un label «obligations sociales» qui garantit aux investisseurs que les fonds mobilisés dans ces obligations serviront un véritable objectif social.

